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美国特别代表涉阿富汗新提议遭拒

2021年03月08日07:58 | 来源：新华网
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美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德本周访问多地，希望打破阿富汗和平进程僵局。多名消息人士告诉媒体，哈利勒扎德提议组建过渡政府并召集国际会议。然而这个方案随即遭到阿富汗政府和塔利班方面拒绝。

哈利勒扎德本周早些时候在喀布尔会晤阿富汗总统阿什拉夫·加尼、阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉·阿卜杜拉、前总统哈米德·卡尔扎伊等。他4日在社交媒体推特上说：“在喀布尔，我（与他们）讨论了不同选项或替代方案。”

路透社6日以3名外交界人士为消息源报道，哈利勒扎德的主要提议包括，组建过渡政府，由各方代表分享权力；召集类似2001年在德国波恩举行的阿富汗问题国际会议。

2001年11月27日至12月5日，阿富汗各方代表在波恩举行会议，签署《波恩协议》，确立了阿富汗政治重建进程框架。

消息人士告诉路透社记者，哈利勒扎德寻求由联合国扮演主导角色并召集国际会议。会议举办地可能在土耳其，德国和乌兹别克斯坦也作为候选。

加尼6日在阿富汗议会发表演讲，重申反对为过渡政府让路。他强调任何权力移交都必须按宪法规定经由选举决定。

哈利勒扎德结束在喀布尔3天的访问后前往卡塔尔首都多哈，会晤塔利班领导人，同样提及上述想法，还提出希望塔利班停火或减少60%至70%的暴力活动。

一名不愿公开姓名的塔利班领导人说，塔利班不会加入过渡政府；可以考虑减少暴力，但不会停火；塔利班要求哈利勒扎德推动阿富汗政府再释放7000名塔利班在押人员。

对于召开新的国际会议，这名塔利班领导人说：“我们不相信在任何国家举行的任何其他会议有助于解决阿富汗冲突。”

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德说，如果美国寻求在多哈对话之外的替代方案，“将注定失败”。

美国国务院一名发言人6日说，美方还没有做出任何正式提议，“哈利勒扎德讨论了改变外交局面的一系列方法，仅此而已”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、杨牧)

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