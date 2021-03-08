新华社开罗3月7日电（记者王尚）萨那消息：沙特阿拉伯主导的多国联军7日空袭了胡塞武装位于也门首都萨那中心城区的一座军营，至少造成3人受伤。

据目击者说，7日中午，萨那城区传出巨响，随后升起大量黑烟。一名不愿透露姓名的胡塞武装军官对新华社说，沙特主导的多国联军空袭了该组织位于萨那中心城区的第一师军营，至少造成3人受伤。

目前，也门联合政府和沙特主导的多国联军还未就空袭情况发布消息。

自今年初以来，胡塞武装和也门联合政府的军事对峙不断升级。胡塞武装在也门北部马里卜省加大攻势，而多国联军则以空袭打击胡塞武装。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。2020年12月，也门政府与南方过渡委员会组建联合政府。至此，也门南部大部分地区实现了名义上的统一。

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