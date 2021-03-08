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2021国际妇女节：女性背负世界重担，如何呵护“她力量”

2021年03月08日05:00 | 来源：中国新闻网
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　　中新网3月8日电(甘甜)2021年国际妇女节到来之际，联合国妇女署发起主题为“女性领导力：在新冠疫情背景下实现平等未来”的活动，以赞扬全球各地女性帮助世界从新冠疫情中重启所付出的巨大努力，呼吁推进更包容、更平等的社会。

　　回看过去一年，是她们，勇敢而坚定，始终奋战在抗疫一线；是她们，包容又温柔，治愈遭受创伤的世界。“她力量”，已成为全球抗击新冠疫情中，不可替代的一部分。

　　她们，坚守在抗疫前线

　　“每天都背负着全世界的重担入睡”

　　联合国妇女署的数据显示，全球范围内，女性占到了全球医疗卫生工作者的70%以上，活跃在抗击疫情的第一线。在中国，奔赴抗疫一线的4.2万名医护人员中，三分之二是女性。其中，女性医生占到了医生总数的约50%，而女性护士则占到了护士总数的90%。

　　82岁的保加利亚医生玛丽亚·博戈耶娃，就是这些抗疫巾帼英雄中的一员。疫情暴发后，她放弃了原本的退休计划，留在医院工作。

　　2020年11月，博戈耶娃经历了职业生涯中，她所见到的最多的死亡病例，“医院不堪重负，走廊里全是等待的病人”。如今疫情缓和，她又在为可能暴发的变异病毒传播做应对准备。“我的年龄？我不介意。我愿意工作。”

　　非裔免疫学家基兹梅基亚·科比特则是研发莫德纳新冠疫苗的主要科学家之一。研发期间，她“每天都背负着全世界的重担入睡，因为这种致命病毒正在迅速传播”。

　　当研究结果终于显示疫苗有效时，科比特激动得一度落泪。如今，莫德纳疫苗已在多国投入使用。

　　她们，用温柔治愈创伤

　　“这一刻，我们可以流露悲伤”

　　她们，还在通过女性的细致和温柔，治愈着遭受重创的世界。

　　美国波士顿，一处由鲜花组成的心形花环旁边，三名在疫情中失去父亲的女儿，彼此拥抱安慰，随后默默追思。这一哀悼形式，来自美国艺术家克里斯蒂娜·莉比的创意，即通过在公共场所放置花卉展品，为他人创造倾诉和分享情绪的空间。

　　在注意到疫情限制了人们与逝者告别的方式，使之多限于线上葬礼后，莉比发起了这项名为“花朵的心”的志愿活动，希望人们有更多的空间表达哀思，“我看着人们跪下来祈祷……这一刻，我们可以流露悲伤。”

　　澳大利亚志愿组织负责人贝丝·克罗瑟斯还在住所外，打造了一面 “善意之墙”，上面挂满了免费自制口罩，供低收入群体使用；

　　肯尼亚女性卫生用品项目负责人塔里卡·伊兹梅尔，带领着团队，向贫困家庭的女孩分发女性卫生用品；

　　英国建筑业培训委员会首席执行官莎拉·比厄所在的组织，允许建筑公司在第一次封锁期间，暂停支付税项，并为上万名学徒提供财政支持。

　　联合国指出，新冠危机展现了妇女贡献的核心作用。但同时，也凸显着她们所承担的过度负担。

　　她们，挣扎在传统牢笼

　　“我几乎每天都达到极限”

　　居家办公期间，日本东京品牌顾问天和田负担了家中约80%的“无偿工作”，包括教育三岁大的女儿、安排膳食、洗衣服等，属于她自己的时间，成了“遥不可及的奢侈品”。相较之下，她的丈夫，在家也可以朝九晚五地专心办公。

　　“最初两三个月非常糟糕，我几乎每天精神上都达到极限了，我女儿哭了，我也哭了。” 天和田回忆说。

　　疫情正在加剧生活及文化压力，而女性通常被指定为主要照顾者，“必须照顾家人的健康，必须注意卫生，如果做得不好，她们可能会被人看不起。”日本心理健康服务协会理事西村由纪表示。

　　英媒还分析称，传统的性别规范，本就强化男性承担养家糊口、女性承担家务成为家庭主妇的观念。如今，由于疫情影响，女性承担更多家务和家庭责任，威胁着某些性别平等成果。

　　英国慈善机构Theirworld的最新研究显示，疫情之下，14岁至24岁的女性承担多数家务，但同时也致使其投入教育、提升自我的时间变得更少。

　　为她们“撑腰”，不应只在今天

　　联合国妇女署2020年11月发布的数据显示，疫情期间，女性离开劳动力市场的比例比男性更高，新冠大流行可能导致全球女性地位倒退25年。

　　世卫组织数据还显示，全球每三名女性中，就有一名经历过身体暴力或性暴力，封锁期间，她们还面临着激增的家庭暴力事件。

　　女性自杀率也在令人担忧地飙升。据《纽约时报》，在日本，2020年，共有6976名女性自杀，比2019年增加近15%，十多年来首次出现同比增长。

　　每一个数字背后，是一朵又一朵本该盛放的她，身陷困境，逐渐枯萎。如今，又是一年国际妇女节，除了赞美和庆祝，我们还可以做点什么？

　　对此，联合国开发计划署呼吁各国政府，为全球数百万最贫穷的妇女提供临时的基本收入，以帮助其应对疫情的影响、减轻经济压力。

　　此外，每一个屏幕前的你，所采取的点滴行动，也有可能产生惠及个人的连锁效应。

　　对她们的支持，不应只在今天——

　　请再多点聆听和理解，尽可能分担家庭责任，坚持对身边的暴力和歧视说不，为每一个可爱又美好的她“撑腰”！

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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