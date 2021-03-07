新华社东京3月7日电（记者姜俏梅）第14届联合国预防犯罪和刑事司法大会7日在日本京都开幕，并通过以加强国际预防犯罪合作为主要内容的《京都宣言》。

本届大会是日本在新冠疫情下举办的首个国际会议，会期6天，以线上和线下相结合的方式举行，共有152个国家参加，其中来自13个国家的代表以及联合国职员共计160人获得特殊入境许可，到场参会。

日本首相菅义伟在开幕式上说，国际社会有必要就预防新冠疫情下的犯罪加强合作。

联合国秘书长古特雷斯在线上发言中强调，新冠疫情给犯罪分子提供了新的机会，希望与会各方以本次会议为契机加强国际合作。

日本法务大臣上川阳子当选本次会议主席。随后，会议通过了《京都宣言》，提出为达成联合国2030年可持续发展目标在预防犯罪领域推进工作的方针，包括帮助刑满释放人员重返社会等。

联合国预防犯罪和刑事司法大会每5年举办一次，是预防犯罪和刑事司法领域最大的国际会议。本届大会原定于2020年4月举行，受新冠疫情影响延期。

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