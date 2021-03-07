闫西文

1971年10月25日，在联合国会议大厅内，伴随着一片经久不息的掌声和排山倒海的欢呼声，第二十六届联合国大会以76票赞成、35票反对、17票弃权的压倒多数通过了阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国提出的要求恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，并立即把蒋介石集团的代表从联合国一切机构中驱逐出去的提案。从那一刻起，联合国的舞台上多了一位世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，广大发展中国家在联合国安理会常任理事国中终于迎来了一位可信赖、有担当的真朋友、好朋友。

人们常把走过50年的婚姻称为“金婚”，代表着婚姻已经变得像金子一样神圣、珍贵 、坚固，可以抵御外界的干扰。半个世纪以来，中国同联合国携手同行、相互成就。作为首个在《联合国宪章》上签字的创始会员国和安理会常任理事国，中国一直是联合国事业的坚定支持者，是《联合国宪章》宗旨和原则的坚定捍卫者，是国际关系的民主化和法治化的坚定推动者，是开放型世界经济的坚定建设者，是全球公共产品的坚定提供者。正如联合国秘书长古特雷斯所说，“联合国希望中国在国际事务中发挥更多领导力，愿给予最全面的支持和配合”。相信步入“金婚”的中国与联合国，将为世界持久和平、各国共同发展、人民幸福安康作出更多更大贡献。

中国为全球和平贡献力量

中国坚持走和平发展道路，以实际行动支持联合国承担维护国际和平与安全的首要责任。中国始终积极参加联合国维和行动，是联合国第二大维和摊款国和会费国，是安理会常任理事国第一大出兵国。截至2020年，中国先后参加25项联合国维和行动，累计派出维和官兵4万余人次，与90多个国家、10多个国际和地区组织开展了合作与交流。中国的维和部队忠实履行维和使命，为维护世界和平、促进共同发展作出积极贡献，彰显了和平之师、正义之师、文明之师形象，有16位官兵为维和事业献出了宝贵的生命。此外，中国不断积极探索和践行中国特色热点问题解决之道，为推动通过政治对话、和平妥善解决朝鲜半岛、叙利亚、伊核、阿富汗、缅甸若开邦、巴勒斯坦等国际地区热点问题作出了不懈努力，发挥了建设性作用。

中国为全球发展贡献方案

受到新冠肺炎疫情冲击，全球经济陷入二战以来最大衰退。去年中国是主要经济体中唯一实现正增长的国家，成为拉动世界经济复苏增长的最重要引擎。中国顶住疫情防控的压力，采用“线上+线下”的创新方式逆势举行第三届“进博会”，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。贡献全球减贫中国也不曾缺席。今年，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，形成了专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局，各地也探索出产业扶贫、易地搬迁、金融扶贫、教育扶贫、生态扶贫等政策和做法，走出了一条中国特色扶贫开发道路，累计让超7.7亿人脱贫，对世界减贫贡献率超70%，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。联合国驻华协调员常启德表示，中国的脱贫攻坚取得举世瞩目的成就，为全球减贫事业作出重大贡献，也为其他发展中国家摆脱贫困带来重要启迪。据不完全统计，中国在南南合作框架下向广大发展中国家提供了超过4000亿元人民币对外援助，实施了近3000个成套援助项目。

中国为全球治理贡献智慧

中国始终是多边主义的坚定支持者。习近平主席提出的共建“一带一路”倡议目前已经成为最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台。截至目前，中国已与138个国家、31个国际组织签署了203份共建“一带一路”合作文件。疫情也没有阻碍“一带一路”前进的步伐，“健康丝绸之路”、“数字丝绸之路”、“绿色丝绸之路”蓬勃兴起。中欧班列的“钢铁驼队”2020年累计开行1.24万列，同比增加50%。在国际抗疫合作方面，中国也是身先士卒。我们50天内7次制定并更新诊疗方案，共公布7版防控方案，将防控、诊疗、病例监测、流行病学调查、密切接触者管理等方案和实验室检测技术指南等文件翻译成多种语言，及时分享给全球180多个国家、10多个国际和地区组织，并开设面向全球的疫情防控网上知识中心。截至目前，中方已经向近70个国家提供疫苗援助。此外，中国积极推动并践行的国际人员“快捷通道”和物资“绿色通道”有效助力各国复工复产，确保国际供应链产业链稳定。

不久前，习近平主席在联合国成立75周年系列峰会上宣布了中国支持联合国事业的一系列重大倡议和举措。站在新的历史起点上，中国将以更积极的姿态、更开放的态度参与联合国事务，深化同联合国各领域合作，充分发挥联合国在国际事务中的核心地位和作用，继续参与全球治理体系改革，共同创造世界更加美好的未来。

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