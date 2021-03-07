人民网东京3月7日电 （记者刘军国）东京地区中国留学生学友会3月5日晚在线组织学习今年的政府工作报告。同学们踊跃发言，纷纷表示政府工作报告鼓舞人心，催人奋进，要不负祖国的培养和时代的重任，努力学习，掌握本领，早日回国，为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

东京大学博士生夏杨表示，通过学习政府工作报告，对过去一年我国取得的辉煌成果和今后发展方向有了更深入的了解，深感自豪，备受鼓舞。他将努力完成学业，利用所学知识投身到相关行业中去，为祖国发展贡献一份力量。

东京大学硕士生匡峤岳说，政府工作报告与我们生活各方面都息息相关。他从中真切地感受到了中国共产党坚持把人民利益放在第一位的执政理念，以及不惜一切代价着力保障和改善民生的决心，备受鼓舞。他希望毕业后回到祖国，用自己所学的专业知识为建设社会主义现代化强国贡献自己的力量。

东京海洋大学硕士生杨若飞表示，过去五年，我国经济社会发展取得了新的历史性成就，脱贫攻坚成果举世瞩目。作为一名身在海外的留学生，这样的成就让他更加为身为中国人自豪，更加坚定其日后学成归国，为祖国贡献自己力量的决心。

早稻田大学博士生毕天维说，经历了2020年的考验，中国以世界瞩目的实际成就，为 “十四五”开局，并迎来中国共产党建党的百年华诞。青年学子应更加深知重任在肩，心怀祖国，勤勉不懈，为国家的更好发展，为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

筑波大学博士生彭齐家表示，今年的政府工作报告有两点内容令我印象十分深刻。一是我国的疫情防控取得了重大战略成果。二是国家对民生问题的持续关注。我即将毕业回国，准备利用留学期间所学的知识以及培养的全球视野，积极投身于祖国需要的行业上。

东京工业大学硕士生郭欣表示，在学习科研中我们必须全身心投入，弘扬“工匠精神”和“钉钉子精神”，并勇于承担起自己的责任。不惧怕难题，勇于面对问题并解决问题。在今后的学习生活中，我也将以更加饱满的激情、热情和本领冲锋陷阵，奋力书写投身强国伟业的恢弘诗篇。

法政大学本科生朱一苇表示，作为新一代的留日学子，要勇敢肩负起时代赋予的重任，勇于创新，志存高远，脚踏实地，努力在实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上奋勇搏击。

昭和音乐大学本科生董佳祺表示，过去的一年，我国在各方面取得了新的历史成就，这所有的成就都离不开中国共产党的正确领导。我虽然身处国外，但我的心和祖国时时刻刻联系在一起，我要致力做一名促进两国发展交流的友好使者。

武藏野大学硕士生陈国榕表示，经历新冠肺炎疫情，我们在海外进一步清楚地认识到了我国社会主义制度的优越性，对祖国未来的发展更加充满信心。我们留学生根在中国，未来也在中国，希望能早日学成回国，为社会主义现代化建设和中华民族伟大复兴事业贡献自己的一份力量。

东京海洋大学硕士生张玲玲表示，作为一名海外留学生，我更加感受到了中国共产党领导和我国社会主义制度、我国国家治理体系具有强大生命力和显著优越性，感受到国家治理能力的进一步提升，集中展现了中国力量、中国精神和中国效率。我将做一颗国家需要的有用的螺丝钉，为实现中国梦作出积极贡献。

千叶大学博士生刘伟表示，作为一名新时代的留学生，我们要努力提高自身修养，勇于担当使命，坚定理想信念，不忘初心，早日完成学业回国报效祖国，共圆中国梦。

(责编：崔越、刘慧)