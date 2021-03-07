人民网曼谷3月7日电 （记者孙广勇）3月6日，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院成功举办“2020—2021学年泰东北本土汉语教师教学技能大赛”网络颁奖仪式。中华人民共和国教育部中外语言文化交流合作中心-曼谷中心王会昌主任、玛哈沙拉坎大学孔子学院中方院长何东、玛哈沙拉坎大学孔子学院泰方院长宋杰出席并致辞。当日，三百多人在线观看了本次颁奖仪式。

王会昌在致辞中表示，随着中泰两国经济、人文、教育等交流不断深入，泰国社会需要大批熟练掌握中文的人才。目前泰国中文师资严重短缺已是不争的事实，解决中文师资问题，还需要依靠中文教师本土化。玛哈沙拉坎大学孔子学院近年来联手中泰院校，加快本土汉语教师培养、培训，为泰东北中文师资培养做出了重要贡献。希望本土汉语教师及在校大学生可以通过此次比赛丰富教学手段、提高教学水平，提升教学效果，齐心协力携手推动泰国中文教育发展，为中泰友谊谱写新篇章。

何东在致辞中指出，通过此次比赛，玛哈沙拉坎大学孔子学院对泰东北地区汉语教师的专业基础及教学能力有了进一步了解，为今后开展本土汉语教师培训和提高教师培训成效提供了详实的依据，具有现实指导意义。

宋杰表示，汉语师资在汉语教学中具有极其重要的作用，因此汉语师资的培养、培训也是推进汉语教学的重要工作。通过比赛来促进汉语教师间的交流，从而提升教师教学水平。参加本次比赛的老师无论获奖与否，都是在成功的路上迈出了重要的一步。

本次大赛共有来自泰东北大、中、小学本土汉语教师以及中文教育专业的在校大学生27人参加，其中中小学教师组13人，大学生组14人。

本次大赛旨在以比赛促进泰东北汉语教师间的交流以及教学技能的提升，促进泰东北年轻汉语教师的成长，并让中文教育专业的在校大学生为成为一名合格的汉语教师做好准备，为泰东北汉语教学做出贡献。

(责编：崔越、刘慧)