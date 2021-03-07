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巴西驻华大使：巴中合作成果丰硕、潜力巨大 

2021年03月07日10:12 | 来源：新华网
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新华网北京3月7日电（记者 周钧 张程程）两会前夕，巴西驻华大使瓦莱接受新华网书面专访，表示今年两会意义重大，将正式审议“十四五”规划全文并指明今后中国社会经济发展方向，同时巴西特别关注中国农业的发展方向，希望能借此契机进一步推动两国在该领域的合作共赢。

在谈到近年来巴中两国取得的成就以及对未来期望时，瓦莱表示，近年来巴中两国在政治和经贸领域的合作都取得了丰硕成果。2019年5月，莫朗副总统成功访华，两国召开了中巴高委会第五次会议。同年七月，中国国务委员兼外长王毅成功访巴，并同阿劳若外长举行两国外长级全面战略对话。去年，尽管受到疫情影响，双边贸易额仍创历史新高，为巩固两国经贸合作注入了新动能。

瓦莱回顾了巴中两国自疫情发生以来的密切合作，对中国援助巴西的防疫物资给予高度评价，同时强调巴西目前批准使用的其中一种疫苗的原料是在中国生产的。他认为，疫情所带来的新挑战凸显了国家之间团结与合作的重要性，在经贸领域保持的良好关系促进了为保障两国人民的健康而开展的合作，也必将有利于经济的复苏。

2020年，中国取得了脱贫攻坚战的重大胜利。瓦莱表示，这是中国所取得的举世瞩目的成就。“我认为，中国战胜贫困的成功经验中重要的一点是优先投资基础设施建设。此外，必须保证每个人都获得基本的卫生设施、交通和通信网络以及高质量的教育和卫生服务”，瓦莱强调巴西和中国在这些领域的合作将会是减少世界贫困人口的重要方式。

在气候变化的背景下，中国制定了自己的目标，即2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和。瓦莱说：“像中国一样，我们设定了在未来数十年内要实现的宏伟目标。我们重申在2025年之前将温室气体净排放量减少37％的承诺，并且到2030年将巴西的排放量减少43％，最终目标是在2060年达成温室气体净零排放。巴西愿意向中国学习创新和行之有效的政策来实现减排目标，相信中国和巴西能够成为该领域的重要合作伙伴。”

谈及“一带一路”倡议，瓦莱表示，近年来中国进一步巩固了巴西的主要投资来源国的地位。“中国还参与建设了不少巴西的基础设施项目，这些项目对如电力传输系统（例如两条美丽山特高压输电线项目）和港口（例如巴拉那瓜货运码头项目）的扩建和现代化都非常重要。瓦莱预计来自中国的投资在未来将会继续增加。巴西的“投资合作伙伴计划（PPI）”是中国在巴西投资的重要渠道，在短短4年时间里已经交付了201个项目，投资金额达数十亿雷亚尔。两国已形成共识，投资合作伙伴计划（PPI）和“一带一路”倡议相互补充相辅相成。

(责编：崔越、刘洁妍)

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