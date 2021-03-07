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美国2月在美墨边境拘留近10万非法移民

2021年03月07日09:58 | 来源：新华网
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美国政府两名消息人士向媒体披露，执法人员2月在美国与墨西哥边境拘留接近10万非法移民。

路透社5日报道，今年2月是2019年6月以来美国在美墨边境拘留非法移民最多的月份，比1月拘留人数多出约2万。

报道说，本月3日一天内，4500多名非法移民在美墨边境被拘留，显示3月非法入境美国者人数可能继续上升。

民主党人约瑟夫·拜登1月20日就任美国总统以来，逆转前任共和党籍总统唐纳德·特朗普的多项移民政策。新政策包括停止修筑美墨边境墙、取消移民申请家庭强制分离政策、取消针对部分伊斯兰国家人员入境限制等。

共和党方面批评拜登的移民政策，认定新政将导致更多非法移民涌入。国会众议院共和党领袖凯文·麦卡锡5日致信拜登，称“非常关切”新一届政府就移民问题的做法，要求当面与拜登讨论。

2018年以来，中美洲赴美移民规模不断扩大。洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多一些民众因贫困、暴力泛滥等原因，以步行和搭乘顺风车等方式，行进数千公里，寻求经由墨西哥入境美国。（安晓萌）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)

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