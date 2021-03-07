人民网华盛顿3月6日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间3月6日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊28943697例，死亡524164例。过去24小时，美国新增确诊62661例，新增死亡1839例。

《纽约时报》报道说，虽然美国新冠确诊病例增长总体趋于平稳，但研究数据显示，更多的变异新冠病毒正在美国迅速传播。美国一家数据公司称，在英国发现的变异新冠病毒导致的感染病例可能占美国新增病例的20%以上。明尼苏达大学传染病学家迈克尔·奥斯特霍尔姆在电视上表示，美国部分州的变异新冠病毒感染病例占比从1%或2%上升到现在的20%至30%。

美国联邦参议院6日投票通过1.9万亿美元的经济救助计划。投票结果是50票赞成、49票反对。参议院通过的版本与众议院通过的版本略有不同，将每周失业救济额外福利从400美元下调至300美元，并将该福利适用时间延长至9月6日。同时，还删除了众议院民主党人主张的将法定联邦最低工资从每小时7.25美元提高至15美元的内容。因此，该计划将交回众议院重新审议和投票。美国众议院将于9日进行投票。经济救助计划获得通过后将提交美国总统拜登签署成为法律。

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