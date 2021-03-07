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美得州电网乱揩油？民众多交电费160亿美元

2021年03月07日09:09 | 来源：新华网
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　　美国南部和中部地区2月遭遇寒潮，得克萨斯州受灾尤为严重。不少得州居民随后收到天价电费账单，动辄上万美元，触发舆论质疑。一家监管机构本周说，得州电网运营商在寒潮来袭时计价有误，致使民众多交电费160亿美元！

　　路透社5日报道，波托马克经济咨询公司作为独立第三方，负责监管得州电力市场。这家监管机构本周在一份材料中披露，2月寒潮致大面积停电期间，电网运营商得克萨斯电力稳定委员会上调电价，但没有在大面积停电状态2月17日结束后下调电价，而是继续按照高价向民众收电费。

　　波托马克经济咨询公司说，得克萨斯电力稳定委员会未从2月17日晚间起恢复先前电价，在此后32小时内继续按照高价计算电费，直到2月19日才下调电价。由于这番“操作”，这家电网运营商向民众多收电费160亿美元。

　　美国2月寒潮造成至少80人丧生，其中逾10人疑为冻死，大雪和低温导致得州数百万居民断电停水多日。得州最大城市休斯敦一名11岁男孩冻死在停电后无法供暖的家中，母亲玛丽亚·皮内达2月20日提起诉讼，向得克萨斯电力稳定委员会和电力企业恩特吉公司索赔1亿美元。

　　美国本土48个州中，得州是唯一拥有独立电网的州。得州电网以企业自主度高、政府监管较少为傲。然而，在遭遇极端天气时，得州电网也难以获得外援，即从其他电网“借电”。

　　得州电力企业众多，居民可自由选择从哪家电企购电，购电套餐五花八门。2月寒潮期间，一些居民的电费甚至涨到平时的10倍。

　　得州电力部门部分高层近日承压卸任。得克萨斯电力稳定委员会董事会主席萨莉·塔尔贝格和多名董事2月23日宣布辞职，首席执行官比尔·马格内斯3月3日被“炒鱿鱼”。

　　国际信用评级机构穆迪4日把得克萨斯电力稳定委员会的信用评级从Aa3下调至A1，前景展望为负面。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

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