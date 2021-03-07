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默克尔呼吁勿让疫情阻碍男女平等

2021年03月07日09:09 | 来源：新华网
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　　德国总理安格拉·默克尔6日警告，新冠疫情可能会让德国在促进男女平等进程中取得的成绩出现“倒退”。

　　“三八”国际妇女节将至，默克尔在一场视频讲话中说，新冠疫情对女性的影响“格外大”，女性在“封城”等防疫措施施行期间承担了大部分育儿任务，而且比男性更有可能从事高风险工作。“我们必须确保，疫情不会让我们回到那种大家认为已不复存在的陈旧性别模式。”

　　在默克尔看来，女性再次更多地被迫在居家育儿和工作之间寻求平衡。为缓解职场女性压力，德国联邦政府正推动扩大学龄前儿童托管机构的规模。默克尔认为，社会各个领域都需要性别平等，包括男女“同工同酬”。

　　她说，在医院、诊所、实验室、药店等德国卫生机构中，超过75%的从业人员是女性，但这一领域的管理层中只有30%是女性。“女性在很大程度上支撑着我们的社会，但没有平等地参与政治、经济、社会事务方面的重要决策，这让人无法接受。”

　　法新社报道，德国是男女收入差距最大的欧洲联盟成员国之一。2019年，德国女性平均收入比男性少19%，部分原因是许多德国女性做的是非全职工作。在从事相同工作的情况下，德国女性收入比男性少6%。

　　欧盟5日发布欧盟地区性别平等情况年度报告。报告指出，相较于男性群体，新冠疫情对欧盟地区女性群体的影响更大，具体体现在个人收入下降、人身安全风险增高等方面。报告说，新冠疫情对在医疗卫生等抗击疫情一线工作的女性影响尤甚。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)

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