新华社北京3月6日电 综合新华社驻外记者报道：中国进入“两会时间”，全球关注“中国蓝图”。2021年全国两会释放的信息，进一步增强国际社会对中国经济发展前景的信心。海外人士表示，中国立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，促进经济提质增效，持续向好，将进一步助力世界经济复苏。

扩大内需创造机遇

今年政府工作报告提出，坚持扩大内需这个战略基点，充分挖掘国内市场潜力。多国人士认为，这将给各国提供更加广阔的市场机遇。

阿根廷拉丁美洲中国政治经济研究中心执行主任迭戈·马佐科内表示，中国是大多数国家的主要贸易伙伴。全球疫情之下，中国消费市场仍显现韧性，对外贸易迅速恢复并逆势增长，未来将进一步为世界经济复苏贡献重要力量。

塞尔维亚议会塞中友好小组主席奥布拉多维奇认为，疫情严重阻碍全球交流，中国提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，有助于利用国内市场优势促进经济发展，同时利用自身发展发挥更大国际作用，这使得中国成为更理想的经济合作伙伴。

白俄罗斯驻华大使尤里·先科认为，中国确定刺激内需、深化改革开放等发展方向，同样为其他国家经济高质量发展创造了独特机遇。

德国联邦外贸与投资署中国问题专家克里斯蒂娜·奥特表示，中国市场不断增长，经济复苏快于预期，在全球经济总量中的占比持续攀升，对德国经济和世界经济都有重要积极影响。

对外开放促进共赢

政府工作报告提出，实行高水平对外开放，促进外贸外资稳中提质。

创建于泰国的华彬集团董事长严彬指出，在加快构建新发展格局背景下，中国陆续推出海南自由贸易港建设等重大举措，今年还将推动区域全面经济伙伴关系协定尽早生效实施。这些都会极大拓展中国与东盟经贸合作空间，为本地区在更广领域、更深层面实现区域经济协同发展创造条件，也为世界其他地区的多边合作共赢树立典范。

美国霍尼韦尔公司全球高增长地区总裁沈达理表示，中国在优化营商环境、扩大对外开放方面取得了长足进步。随着推进更高水平对外开放，中国市场将越来越具吸引力。一些跨国企业成为中国市场发展动能的组成部分，通过立足本地的产品开发和创新满足中国市场需求，同时以中国研发的技术和产品服务更广阔的全球市场。

美国富达国际公司个人投资部门分析师托比·西姆斯认为，全球投资者密切关注“十四五”规划设定的发展目标，并持续涌入以中国市场为代表的新兴市场，期待中国经济持续向好，推动资本市场继续超预期表现。

印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼看好中国深化多双边和区域经济合作前景。他认为，完成中欧投资协定谈判，显示中国对全球经济的重要性，也印证合作共赢是正确方向。中国是最具活力的主要经济体之一，去年经济总量首次突破100万亿元人民币，为全球经济复苏提供着强大动力。

高效治理值得借鉴

海外人士认为，中国去年及时果断制定和实施宏观政策，率先稳住经济，成为全球唯一实现正增长的主要经济体，相关治理经验值得借鉴。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，中国经济的成功缘于科学的治国理念。随着疫情给世界经济和市场需求带来巨大改变，中国提出新的经济发展思路，未来有望借助构建“双循环”新发展格局加快发展，以巨大市场和完整供应链为国际市场提供支撑，助力国际贸易重启。

国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特指出，中国成为经济率先复苏至疫情前水平的主要经济体，原因在于成功控制疫情，并实施有效的财政和货币政策，保障经济活动快速复苏。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯表示，新冠疫情流行导致全球经济大幅下滑，但中国经济迅速复苏并逆势增长。防疫措施严格、宏观经济管理强化、经济结构性改革，都是其他国家可以借鉴的经验。

（参与记者：胡晓明、汪平、倪瑞捷、朱晟、郭骏、孙晓玲、荆晶、石中玉、潘丽君、张墨成、熊茂伶、高攀）

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