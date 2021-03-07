新华社亚的斯亚贝巴3月6日电（记者汪平）中国驻埃塞俄比亚大使馆与埃塞俄比亚联邦警察总署6日举行“一带一路”项目安全保障机制备忘录签字仪式和安检设备交接仪式。

中国驻埃塞俄比亚大使赵志远和埃塞俄比亚联邦警察总署署长德梅拉什·格布雷迈克尔分别代表双方在备忘录上签字。

格布雷迈克尔表示，该协议将进一步加强对包括亚吉铁路在内的中资在埃重要“一带一路”项目的安全保障。

赵志远说，在“一带一路”倡议下，中埃两国建立牢固伙伴关系，有效推动了中资在埃塞俄比亚的重大项目的发展，也为当地创造大量就业机会。亚吉铁路是中埃合作的旗舰项目，中国政府坚定支持亚吉铁路安全、可持续的运营。

在仪式上，中方向埃联邦警察总署捐赠一批安检设备，用于保障亚吉铁路安全运行。

亚吉铁路由中国中铁下属的中铁二局和中国土木工程集团有限公司联合承建并运营，连接埃塞俄比亚和吉布提，是非洲第一条跨国电气化铁路，全长752.7公里。亚吉铁路2018年进入商业运营以来，运营成效持续改善。

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