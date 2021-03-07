新华社华盛顿3月6日电（记者许缘 高攀）美国国会参议院6日午间投票通过1.9万亿美元的经济救助计划。该计划将交回众议院重新审议和投票。

当天，参议院以50票赞成、49票反对的投票结果通过这一计划，没有共和党参议员投赞成票。一名共和党参议员因家人去世未出席投票。

当天通过的经济救助计划修改了众议院通过版本中有关失业救济福利的部分，将每周失业救济额外福利从400美元下调至300美元并将该福利适用时间延长至9月6日，同时删除了众议院民主党人主张的将法定联邦最低工资从每小时7.25美元提高至15美元的内容。因此，该计划将交回众议院重新审议和投票。

根据众议院多数党领袖、民主党人斯特尼·霍耶6日发表的声明，众议院将在9日进行全院投票。经济救助计划获得通过后将提交美国总统拜登签署成为法律。

由于此前为应对新冠疫情推出的紧急失业救济计划将在3月14日到期，美国会民主党人希望尽快出台新一轮救助计划。由拜登提出的1.9万亿美元经济救助计划于2月27日在众议院获得通过。

美国会参议院于4日开始对该计划进行审议。由于民主党内部就失业救济福利细节存在分歧且受到共和党参议员阻挠，5日的审议进程从当天上午一直持续至6日午间，时间超过25小时。

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