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中欧举行视频交流会探讨地理标志产品推广

2021年03月07日05:13 | 来源：新华社
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　　新华社布鲁塞尔3月6日电（记者李骥志）据记者6日从中国驻欧盟使团了解，使团与欧盟农业总司近日共同举办中欧地理标志产品推广视频交流会。

　　使团经济商务处公使夏翔、欧盟农业总司国际司司长克拉克出席会议并致辞。中国农业农村部，河南、安徽、陕西、江西省有关主管部门，以及相关地理标志产品行业协会、企业等的代表60多人出席会议。

　　夏翔说，中欧地理标志协定是中欧经贸关系的重要里程碑，证明中欧经贸合作是互利双赢的，将促进双方经贸往来，为双方消费者提供优质正宗的农产品。中欧将开展形式多样的合作和推广项目，确保该协定在彼此市场的落实和执行。

　　克拉克积极评价中欧地理标志协定正式生效。他表示，欧盟在地理标志保护方面起步早，积累了较丰富经验，愿同中方加强交流合作。中国是欧洲农产品的重要出口市场，欧方也欢迎中国农产品进入欧洲市场，愿共同推动双方地理标志产品推介工作。

　　欧盟代表介绍了欧方地理标志保护政策、现状以及在成员国和其他国家推广的有关举措。中欧双方就地理标志保护经验、加强联合推广等议题进行交流互动。

　　中欧地理标志协定于2020年9月14日正式签署，于今年3月1日正式生效。

(责编：郝江震、白宇)

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