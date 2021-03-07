新华网北京3月6日电 近日，美国哈佛大学教授约瑟夫·奈在世界报业辛迪加网站发表题为《什么可能引发美中战争？》的文章，分析美中力量对比变化可能引发的未来关系走向，借此提醒美国不要误解了中国经济实力增长，反而忽视了自身在诸多领域里的长期优势，进而夸大对华恐惧，导致过度反应。

尽管美国白宫发言人表示，美国认为两国关系是需要一较高低的激烈竞争关系，但约瑟夫·奈“并没有那么悲观”。他认为，在经济和生态领域的相互依赖降低了美中两国出现真正冷战的可能性，因为两国在许多领域都有进行合作的动机。

对美国人来说，过分夸大或低估中国的实力同样错误，而美国的一些组织有经济和政治上的动机这样做。以美元来衡量，中国的经济规模约为美国的三分之二，但许多经济学家预计，中国将在本世纪30年代的某个时候超越美国。

美国领导人会怎么做？是承认这种变化并允许双方发展建设性关系，还是屈服于恐惧？还是说在力量对比发生变化的情况下，中美两国会探索合作生产全球公共产品？

约瑟夫·奈分析道，回想一下，修昔底德把撕裂古希腊世界的那场战争归咎于两个原因：一个新势力的崛起，以及这在老牌势力中引发的恐惧。第二个原因与第一个原因同样重要。美中两国必须避免夸大这种恐惧。

约瑟夫·奈认为，美国对于中国经济实力增长的恐惧也源于忽视了自身在诸多领域里的长期优势。

即使中国超越美国成为世界最大的经济体，国民收入也不是衡量地缘政治实力的唯一尺度。中国的软实力落后于美国，美国的军费开支几乎是中国的四倍。

另外，在中国的薄弱领域，美国将保留一些长期优势。

在地缘政治方面，“美国四周是海洋和可能会跟美国保持友好关系的邻国。”

在能源安全方面，“10年前，美国仍需依赖进口能源，但页岩油革命将北美从能源进口地变成了能源出口地。”

在人口数量方面，“它是唯一预计能保持其全球排名（第三）的主要发达国家。”

在那些对21世纪经济增长至关重要的关键技术（生物、纳米、信息）领域，美国也仍然处于领先地位。中国在研发方面投入巨大，在一些领域颇具竞争力。不过在全球排名前20的研究型大学当中，有15所位于美国。

约瑟夫·奈列举美国的种种优势，驳斥了持美国衰落观点的人士，认为这些人没有通盘考虑美国资源的方方面面，单纯地夸大了恐惧。

约瑟夫·奈总结说，美国的傲慢自大始终是个危险，但夸大恐惧亦是如此，这会导致过度反应。(美中)双方必须警惕误判。毕竟，我们面临的最大危险往往是我们自己犯下的错误。

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