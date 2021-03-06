阿联酋驻华大使阿里·扎希里。阿联酋驻华使馆供图

人民网北京3月5日电 （记者王晶）5日上午，第十三届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂开幕。阿联酋驻华大使阿里·扎希里应邀旁听大会。他对中国2020年取得的发展成就表示赞赏，并对中国提出的2021年发展目标满怀期待。

扎希里大使对人民网记者说：“我很荣幸第四次旁听人大开幕会，见证中国一年一度最重要的政治活动。这令我对中国人民取得的重要成就有了深刻的了解。”

他表示，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，中国去年实现了2.3%的国内生产总值增长，今年预期实现6%以上的国内生产总值增长目标，这两个数字给他留下了深刻印象。“过去一年，世界经历了前所未有的挑战，中国仍能实现如此发展十分可贵。”

扎希里说：“我关注到，今年政府工作报告着重提出了中国在后疫情时代恢复经济的一系列举措，以及继续推进改革开放的决心。我认为，作为疫情下全球唯一实现正增长的主要经济体，中国有能力实现这些目标。”

同时，扎希里大使认为，中国政府提出的“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的目标任务为国内外相关产业带来了新机遇。中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的目标，也是一项有利于全球的关键举措。扎希里表示：“我期待并坚信中国的这些政策和举措必将进一步加强阿联酋与中国之间的全面战略伙伴关系。”

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