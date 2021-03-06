新华社日内瓦3月5日电（记者刘曲）世界卫生组织5日表示，由其和合作伙伴共同开展的“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”已向20个国家交付了2000多万剂疫苗，下周还将向另外31个国家交付疫苗。

本周早些时候，加纳和科特迪瓦已开始为卫生工作者接种新冠疫苗，成为首批接种由COVAX提供疫苗的国家。世卫组织总干事谭德塞5日在记者会上表示，下周计划再向另外31个国家提供1440万剂疫苗，这样使用COVAX疫苗的国家将达51个。

但谭德塞也提醒，通过COVAX分发的疫苗数量仍相对较少，只能覆盖接受国家人口的约2%至3%。为了提高疫苗产量和交付速度，克服出口禁令、原材料短缺等障碍，他再次呼吁拥有新冠疫苗专利的公司将相关技术转让给其他仍有相对富余产能的公司。

“新冠肺炎疫苗实施计划”由世卫组织、流行病防范创新联盟、全球疫苗免疫联盟共同领导，旨在确保所有参与的国家和经济体都能公平获得新冠疫苗。其核心目标是到2021年底提供20亿剂疫苗。

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