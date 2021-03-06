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综合消息：非洲多国启动新冠疫苗接种工作

2021年03月06日14:30 | 来源：新华社
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新华社塔那那利佛3月5日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心5日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例达3939794例，累计死亡105020例，累计治愈3515988例。非洲多国当天启动新冠疫苗接种工作。

数据显示，当前累计确诊病例居非洲前几位的国家是南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。其中南非为报告累计确诊和累计死亡病例最多的国家，分别为1517666例和50462例。

几内亚5日在首都科纳克里启动中国援助新冠疫苗的接种工作。首批接种人群为医护人员等。国家卫生安全局局长萨科巴·凯塔当天在疫苗接种启动仪式上表示，几内亚对中国疫苗的效果有充分信心。

肯尼亚5日启动新冠疫苗接种工作，首先满足一线医务工作者接种需求。目前，接种工作正在肯尼亚47个县中心医院有序进行。

尼日利亚5日在首都阿布贾启动新冠疫苗接种工作，一线医务工作者成为首批接种对象。卫生部长奥萨吉·埃哈尼尔在疫苗接种启动仪式上说，尼政府确定让一线医务工作者优先接种疫苗，因为保护民众健康的人应该得到优先照顾。

乌干达5日下午通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”收到首批86.4万剂疫苗。乌卫生部说，乌将于8日启动新冠疫苗接种工作，将优先为卫生工作者、高危人群等接种疫苗。

联合国儿童基金会马里办事处5日表示，马里当天接收了来自COVAX的首批39.6万剂新冠疫苗，成为非洲萨赫勒地区第一个收到COVAX提供疫苗的国家。

喀麦隆公共卫生部长马纳乌达5日晚通过社交媒体表示，喀麦隆将在未来两周通过COVAX接收一批疫苗，医护人员将优先接种。近期，喀麦隆疫情显著反弹。马纳乌达说，南非报告的变异新冠病毒可能已出现在喀麦隆，有关部门正在进一步调查。

加纳5日从印度接收5万剂新冠疫苗。加纳政府表示，将继续利用双边和多边协定获取疫苗，并致力于为2000万民众接种新冠疫苗。（执笔记者：文浩；参与记者：吴长伟、郭骏、张改萍、许正、黎华玲、汪平、郑扬子、赵宇鹏、邢建桥、乔本孝）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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