新华社伦敦3月5日电（记者张家伟 金晶）英国帝国理工学院5日发布的一项调查报告说，在14个国家开展的抽样调查显示，民众对新冠疫苗的接受度在一半以上国家都呈现出上升趋势。

帝国理工学院的研究人员和英国舆观调查公司合作，在去年11月至今年2月间在澳大利亚、加拿大、丹麦、法国、英国、德国、日本、新加坡、韩国等14个国家开展了这项抽样调查。

结果显示，总体上近58%的受调查者表示他们愿意接种新冠疫苗，其中9个国家受调查者的疫苗接受度有所上升。英国受调查者的接受度最高，今年2月的调查显示达到近77%，高于去年11月调查的结果55%。

受调查者接受度较低的国家为法国、新加坡以及日本，最新调查结果显示愿意接种疫苗的比例分别为40%、48%和48%，但也均高于去年11月的调查结果。

结果显示，多数国家的受调查者对疫苗副作用的担忧呈现下降趋势，总体上表示担忧的受调查者比例为45%，其中英国最低，仅为26%。

参与这个调查项目的帝国理工学院教授奥劳·达尔兹说，民众对新冠疫苗接受度在提高，但数据也显示一些国家还需要做更多工作来给人们信心，消除他们在接种疫苗方面的担忧。

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