新华社日内瓦3月5日电（记者聂晓阳）十三届全国人大四次会议审议全国人大常委会关于提请审议《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》的议案。一些国家常驻日内瓦的高级外交官5日在接受新华社记者采访时，对中国全国人大行使宪制权力完善香港选举制度表示支持。

3月5日，在日内瓦举行的联合国人权理事会第46次会议上，白俄罗斯代表70个国家作共同发言，强调香港事务是中国内政，外界不应干涉。白俄罗斯常驻日内瓦代表安布拉泽维奇在会后接受采访时表示，中国有权就维护香港特别行政区的长期繁荣与稳定作出决定，白俄罗斯相信中国具有成功实施“一国两制”方针的能力。他说：“我想再次强调，香港是中国不可分割的一部分，包括完善选举制度在内的任何决定既是中国的权利，也是中国的责任，这些决定有利于香港的长远发展和繁荣。”

老挝常驻日内瓦代表基查德斯表示，中国全国人大这一举措必将对保持香港稳定繁荣发挥建设性作用。同时，老挝也相信这项决定有利于更好地贯彻执行“一国两制”方针。

巴基斯坦常驻日内瓦副代表侯赛因·安德拉比表示，中国全国人大是中国人民利益的最好代表，中国全国人大制定的法律也必将是维护香港乃至中国整体利益的最佳选择。他说，相信完善后的香港选举制度将对香港的长期发展稳定发挥建设性作用。

外国外交官还对香港国安法的制定和实施同时表示支持。安布拉泽维奇表示，没有政治稳定和民族团结就不可能实现可持续和有效的发展，香港国安法的实施起到了遏制暴力、促进和平的作用。基查德斯表示，香港国安法对于在安全的环境中更好地保护香港居民的权利和自由非常必要。安德拉比表示，多个国家多次在联合国人权理事会发表联合声明支持中国在香港问题上立场，这本身就是对那些基于政治目的企图在香港问题上抹黑中国做法的有力回击。

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