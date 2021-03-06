新华社北京3月6日电 题：对华出口逆势增长 多国感受中国市场暖意

新华社记者

最新数据显示，在新冠疫情冲击下，多个主要经济体2020年对华出口逆势增长，成为其经济保持韧性的重要支撑。国际观察人士认为，中国扩大高水平对外开放、经济持续复苏带动需求回暖，为世界各国提供更广阔市场和更多发展机遇。

欧盟统计局2月中旬发布的数据显示，受疫情影响，2020年欧盟出口额比上年下降9.4%，但对华商品出口增长2.2%。欧盟前十大货物贸易伙伴中，中国是唯一实现贸易双向增长的。

日本财务省1月下旬公布的初步统计结果显示，受汽车等产品海外需求大幅下降影响，2020年日本出口额比上年减少11.1%。但由于中国经济迅速复苏，日本非铁金属、汽车及塑料对华出口显著增长，拉动日本全年对华出口增长2.7%。

中国同拉美地区贸易表现平稳，2020年拉美地区对华出口较上年增长0.1%。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会在一份报告中说，受疫情影响，2020年拉美地区出口下降13%，其中对美国和欧盟出口分别下降14%和13%；但由于中国快速控制疫情、经济恢复增长，2020年3月后该地区对华出口在农矿产品出口带动下持续增长。

作为拉美最大经济体，巴西对华出口保持韧性。巴西央行发布报告说，受初级产品对华出口表现良好提振，2020年巴西外贸盈余比2019年增长29亿美元。

报告说，得益于大豆、铁矿砂等初级产品对华出口的良好表现，去年巴西出口展现较强韧性。对华出口在巴西各地区对外出口中所占比重均有所提高，“这表明中国经济活动对巴西各地外贸的影响普遍增强”。

观察人士认为，中国拥有14亿人口超大规模市场，是拉动全球经济增长的重要引擎。作为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，中国经济快速复苏有力推动了全球需求回暖。

德国华析咨询公司高级分析师约斯特·维贝克表示，中国在欧盟经济回归正常过程中扮演“十分重要的角色”，一些欧洲企业，尤其是汽车和奢侈品行业企业，正受益于不断复苏的中国市场。

巴西经济学家布鲁诺·德孔蒂说，在拉美地区其他主要贸易伙伴受疫情影响陷入经济衰退时，中国是2020年全球唯一正增长的主要经济体，是该地区出口的利好信息。

与此同时，中国提出实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，更好参与国际经济合作。这将让更多国家和企业分享到中国开放的大市场和发展机遇。

美国霍尼韦尔公司全球高增长地区总裁沈达理表示，中国在优化营商环境、扩大对外开放方面取得了长足进步，随着推进更高水平对外开放，中国市场将越来越具吸引力。（参与记者：李骥志、刘春燕、席玥、宫若涵、潘革平、潘丽君、张墨成）

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