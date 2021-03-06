人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

对华出口逆势增长 多国感受中国市场暖意

2021年03月06日12:26 | 来源：新华网
小字号

新华社北京3月6日电 题：对华出口逆势增长 多国感受中国市场暖意

新华社记者

最新数据显示，在新冠疫情冲击下，多个主要经济体2020年对华出口逆势增长，成为其经济保持韧性的重要支撑。国际观察人士认为，中国扩大高水平对外开放、经济持续复苏带动需求回暖，为世界各国提供更广阔市场和更多发展机遇。

欧盟统计局2月中旬发布的数据显示，受疫情影响，2020年欧盟出口额比上年下降9.4%，但对华商品出口增长2.2%。欧盟前十大货物贸易伙伴中，中国是唯一实现贸易双向增长的。

日本财务省1月下旬公布的初步统计结果显示，受汽车等产品海外需求大幅下降影响，2020年日本出口额比上年减少11.1%。但由于中国经济迅速复苏，日本非铁金属、汽车及塑料对华出口显著增长，拉动日本全年对华出口增长2.7%。

中国同拉美地区贸易表现平稳，2020年拉美地区对华出口较上年增长0.1%。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会在一份报告中说，受疫情影响，2020年拉美地区出口下降13%，其中对美国和欧盟出口分别下降14%和13%；但由于中国快速控制疫情、经济恢复增长，2020年3月后该地区对华出口在农矿产品出口带动下持续增长。

作为拉美最大经济体，巴西对华出口保持韧性。巴西央行发布报告说，受初级产品对华出口表现良好提振，2020年巴西外贸盈余比2019年增长29亿美元。

报告说，得益于大豆、铁矿砂等初级产品对华出口的良好表现，去年巴西出口展现较强韧性。对华出口在巴西各地区对外出口中所占比重均有所提高，“这表明中国经济活动对巴西各地外贸的影响普遍增强”。

观察人士认为，中国拥有14亿人口超大规模市场，是拉动全球经济增长的重要引擎。作为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，中国经济快速复苏有力推动了全球需求回暖。

德国华析咨询公司高级分析师约斯特·维贝克表示，中国在欧盟经济回归正常过程中扮演“十分重要的角色”，一些欧洲企业，尤其是汽车和奢侈品行业企业，正受益于不断复苏的中国市场。

巴西经济学家布鲁诺·德孔蒂说，在拉美地区其他主要贸易伙伴受疫情影响陷入经济衰退时，中国是2020年全球唯一正增长的主要经济体，是该地区出口的利好信息。

与此同时，中国提出实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，更好参与国际经济合作。这将让更多国家和企业分享到中国开放的大市场和发展机遇。

美国霍尼韦尔公司全球高增长地区总裁沈达理表示，中国在优化营商环境、扩大对外开放方面取得了长足进步，随着推进更高水平对外开放，中国市场将越来越具吸引力。（参与记者：李骥志、刘春燕、席玥、宫若涵、潘革平、潘丽君、张墨成）

(责编：程宏毅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部