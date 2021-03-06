新华社华盛顿3月5日电（记者许缘 高攀）美国劳工部5日公布的数据显示，2月份美国失业率环比下降0.1个百分点至6.2%，非农业部门新增就业人口37.9万人。

美国劳工部认为，2月份就业市场状况继续反映出新冠疫情带来的负面影响。当月，大部分新增就业出现在休闲和酒店业。医疗保健和社会援助、零售贸易和制造业新增就业较少。就业人口与去年2月份相比仍相差950万人。

具体来看，当月休闲和酒店业就业岗位大幅增加35.5万个，反映了美国部分地区放松疫情防控措施带来的就业增加。医疗保健和社会援助行业新增就业人口4.6万人，零售贸易行业新增就业人口4.1万人，制造业就业岗位增加2.1万个。同时，州和地方政府教育岗位削减6.9万个，建筑业裁员6.1万人。当月，劳工参与率环比持平在61.4%，与去年2月份相比降低1.9个百分点。

数据还显示，2月份美国失业人口微降至1000万人。永久失业人口维持在350万人的高位，较去年2月份增加220万人。同时，非洲裔美国人失业率环比上升0.7个百分点至9.9%，与白人失业率差距拉大至4.3个百分点，拉丁裔美国人失业率也高达8.5%，显示就业市场复苏不均衡的状态仍未改善。

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