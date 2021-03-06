日本经济再生担当大臣西村康稔5日说，政府打算把首都圈即东京都及周边三县的防疫紧急状态延长至21日，比原定解除日期推迟两周。

由于新增新冠病例减少程度未达到目标，东京都以及千叶县、神奈川县和埼玉县地方政府希望延长防疫紧急状态。“一都三县”占全国人口30%。

首相菅义伟4日在国会参议院说，首都圈疫情仍处于“紧要关头”，除了病床紧张，一些指标也没有达到解除紧急状态的标准。

富士电视台5日以一名政府官员为消息源报道，不排除本月底再次延长的可能性。

防疫紧急状态下，日本政府要求餐馆和酒吧每晚8时前停业，晚7时前停止供应酒类；敦促居民每晚8时后居家，非必要情况下不出门。

路透社报道，距东京奥运会开幕仅剩4个半月，筹备工作加紧步伐，日本政府迫切希望疫情得到控制。防疫紧急状态下，外国运动员无法提前到日本训练。如果首都圈延长紧急状态而其余地区解禁，外国运动员能否入境暂时不清楚。

日本首都圈1月7日宣布进入新一轮紧急状态，为期1个月。在地方政府请求下，1月13日，大阪府、京都府和兵库县等7地被纳入紧急状态实施范围。除栃木县到期解除外，东京都、大阪府等其余10个都府县的紧急状态延长到3月7日。

东京1月7日报告新增病例2520例，创单日新增纪录；本月4日报告新增病例279例。截至5日，日本累计确诊超过43.5万例、死亡病例8000余例。（陈丹）【新华社微特稿】

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