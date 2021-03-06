美国国防部官员4日披露，国会警察局已请求国防部将国民警卫队保护国会大厦任务期延长两个月。国防部正在审视这一提议，并与国会和警方协商。

美联社报道，这说明国会大厦在遭暴力冲击后，目前依然存在对安全和潜在暴力事件的担忧。

【继续“警卫”】

国防部一名官员告诉路透社记者，国会警察局的请求非常可能获批。多名不愿公开姓名的官员证实，国民警卫队已开始查看各州能否调派人手。

国会警察局呈交国会领导层的一份备忘录显示，国会警察局希望留下2200名国民警卫队员，后续依据威胁状况逐步、合理减少人数。备忘录还建议，国会周边铁丝网栅栏再保留几个月。

国会大厦1月6日遭时任总统唐纳德·特朗普的支持者暴力冲击，5人死亡。为确保现任总统约瑟夫·拜登就职典礼安全举行，联邦政府从各州调集大批国民警卫队员部署至华盛顿各处。眼下仍有5000多人留守，定于12日全部撤走。

国会大厦4日进入高度戒备状态，缘由是情报显示某民兵团体“可能密谋”当天“攻破”国会大厦。众议院取消原定4日活动，改为3日晚“加班”，提前完成本周表决议程。国会大厦后来并未遭冲击。

阿克西奥斯新闻网援引国土安全部和联邦调查局一份联合报告报道，一些信奉阴谋论的极端人员相信，特朗普将在军方协助下于3月4日或5月20日重新掌权。

【被批“离谱”】

民主党籍联邦众议员埃莉萨·斯洛特金说，由于担心暴力事件，众议院3日匆匆收工，议员在国会“感受不到绝对的安全”。

斯洛特金认为，国会警察局和地方执法机关应拟定计划保卫国会和相关人员，“我们不能依靠国民警卫队保护我们的安全”。

路透社报道，国会警察局有警察和文职人员约2300人，负责保护国会、议员和访客等相关人员安全。同样对1月6日暴力事件做出应对的华盛顿首都警察局由市政府管辖。

国民警卫队相当于美军预备役部队，设在各州，除个别时候应联邦政府征召，国民警卫队主要由州政府指挥。

共和党籍联邦参议员吉姆·英霍夫批评国会警察局请求国民警卫队继续提供保护，称这一请求“离谱”。他说，保卫国会不是国民警卫队的任务而是国会警察局的任务。（陈丹）（新华社专特稿）

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