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罗马尼亚首次报告在南非发现的变异新冠病毒感染病例

2021年03月06日07:56 | 来源：新华社
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　　新华社布加勒斯特3月5日电（记者林惠芬）罗马尼亚国家传染病监控中心5日宣布，该国当天确诊两例最初在南非发现的变异新冠病毒感染病例。

　　罗国家传染病监控中心说，当天确诊的首例患者是布加勒斯特一名女性，家中3人全部被确诊感染新冠病毒，目前只有她一人被检测出感染最早在南非发现的变异新冠病毒。另一名确诊患者是该国中南部阿尔杰什县的土耳其籍男子。他没有任何不适症状，自述没有出境旅行史。

　　罗马尼亚今年1月上旬曾报告首例最早在英国发现的变异新冠病毒感染病例。罗国家传染病监控中心数据显示，截至3月2日，罗全国共确诊200例在英国发现的变异新冠病毒感染病例，绝大多数病例在布加勒斯特。

　　鉴于上述两种变异新冠病毒传播性强，罗专家呼吁民众严格遵守疫情防控规定，鼓励更多人接种疫苗。

　　罗马尼亚官方3月5日公布的新冠疫情统计显示，过去24小时该国新增确诊病例4342例，累计确诊820931例；新增死亡病例101例，累计死亡20785例。截至当天，该国共有超过111万人接种新冠疫苗，其中超过63.6万人完成两剂疫苗接种。

(责编：郝江震、白宇)

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