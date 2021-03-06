新华社北京3月5日电 外交部发言人汪文斌5日就白俄罗斯代表70国在联合国人权理事会作涉港挺华共同发言答记者问。

有记者问：3月5日，白俄罗斯代表70个国家在联合国人权理事会第46届会议上作共同发言，支持中方在涉港问题上的立场和举措，反对西方国家借涉港问题干涉中国内政。中方对此有何评论？

汪文斌说，3月5日，白俄罗斯代表70个国家在人权理事会第46届会议上作共同发言，重申支持中国在香港特别行政区实行“一国两制”，认为香港国安法实施后，香港摆脱了动荡局势，逐渐恢复稳定，强调不干涉主权国家内政是《联合国宪章》重要原则，是国际关系的基本准则，香港特区是中国不可分离的部分，香港事务是中国内政，敦促有关方面切实尊重中国主权，停止干涉香港事务和中国内政。此外，还有20多个国家在人权理事会以单独发言等方式，支持中方在涉港问题上的立场和举措。

汪文斌说，中方始终坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，中国中央政府的有关举措有利于更好保障香港居民依法享有的各项权利和自由，有利于促进香港长期繁荣稳定，有利于“一国两制”实践行稳致远。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。

他说，广大发展中国家在联合国人权理事会再次联手发出正义之声，充分体现了事实胜于雄辩、公道自在人心。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针、维护香港繁荣稳定的决心坚定不移。“我们敦促有关方面恪守国际法和国际关系基本准则，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政。”

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