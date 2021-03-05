新华社长春3月5日电（记者张建）联合国人权理事会第46届会议“多边主义与人权发展：中国与‘一带一路’国家的人权合作与成就”云上边会5日召开，20余位国内外学者就中国积极推动“一带一路”倡议和全球团结抗疫保障人权等议题展开深入研讨。

吉林大学副校长蔡立东表示，“一带一路”倡议是多边主义框架下推动人权事业发展的鲜明写照，倡议践行国家间合作理念，为人权领域提供了一种“共治”的思路，为世界人权事业发展贡献了力量。

香港城市大学副教授弗吉亚·娜吉亚·楼恩以“中国人权保护的多边路径：一些利益相关者的观点”为题进行了发言。楼恩认为，中国在扶贫方面付出的努力和取得的成就，就是中国尊重和保障人权的最好例证。中国积极践行多边主义，开展全球公共卫生和新冠肺炎病毒疫苗的国际合作，对发展中国家给予了大力支持，为推动构建人类卫生健康共同体作出了突出贡献。

武汉大学环境法研究所教授奥托·斯派克斯表示，全球团结对于应对新冠肺炎疫情带来的挑战至关重要，各国需深化国际合作，充分发挥人权原则在应对全球公共卫生危机中的作用。

中国政法大学人权研究院教授张伟认为，人类命运共同体思想对促进国家发展、应对全球挑战具有重要意义。我们要用对话替代冲突，用双赢替代零和，追求共同利益。中国在人类命运共同体理念的指导下，始终在谋求本国发展中促进各国共同发展，推动与其他国家互相尊重与合作，共享发展成果。

此次会议由中国人权研究会、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团主办，吉林大学法学院、吉林大学人权研究中心和吉林大学理论法学研究中心承办。

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