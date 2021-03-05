新华社北京3月5日电 （记者谭晶晶、华义、张家伟、金晶、张毅荣、郝亚琳、黄堃、栾海）中国工程院院士钟南山、美国知名传染病学专家福奇日前通过视频国际研讨会连线对话，探讨全球抗疫合作等话题，这一互动引起海外专家学者关注。

美国耶鲁大学公共卫生学院副教授陈希对新华社记者说，钟南山与福奇两位专家对话传递出的信息非常准确。“新冠病毒是全人类的敌人，加强全球抗疫合作有助于在全球范围遏制疫情。推动新冠疫苗在全球同步、公平地分配，对减少病毒跨国传播、快速变异的风险有很大帮助”。

陈希认为，在全球普及新冠疫苗面临很多挑战，包括推动发达国家减少对专利权及相关利益的诉求，更好地实现量产。在全球化的今天，每个国家都是产业链中的一环。通过推动全球普及疫苗，使发展中国家和发达国家同时走出疫情，对尽早控制住新冠全球传播、恢复世界经济至关重要。

英国国际医生协会全国主席钱德拉·坎内甘提对记者说，全球合作很重要。英国预购疫苗数量多于实际需要，很可能到5月底就能为英国每一名成年人接种疫苗，英国已承诺在疫苗供应方面为一些国家提供帮助，其他一些发达国家可能也有相关规划。把富余的疫苗拿出来帮助有需要的国家，各国在这方面有必要更好地合作。

德中分子医学和药学学会会长樊华表示，新冠疫苗给全面抑制新冠疫情带来希望。然而当今社会和经济活动都是全球性的，全球医疗、药物和疫苗资源不均衡，疫苗接种率低的地区新冠疫情可能会持续，增加病毒变异风险，反过来威胁现有疫苗效力。因此全球联合抗疫的战略措施应被列入议事日程，各国医生和科学家正呼吁统筹新冠疫苗和医疗药物资源，以尽快实现全球群体免疫。

日本政府新冠专家小组成员冈部信彦对记者说，很高兴看到中国研制出效果非常好的新冠疫苗。作为一名传染病医生、一名科研人员，他认为日中科学界应切实加强疫苗研发领域和传染病科研方面的交流，这将有益于日中两国和两国人民。

澳大利亚新南威尔士大学教授安东尼·兹维对记者说，面对疫情，只有各国民众都得到免疫防护才能真正实现全球群体免疫，这凸显了加强国家合作和共享现有资源的必要性。世界卫生组织应得到支持和强化，同时还应围绕加强合作、分担任务做好机制设计，以确保防范和有效应对新发疫情。不仅是新冠疫情，在气候变化等其他全球性挑战问题上，只顾谋取短期利益的做法注定是无法成功的。

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