官兵们整齐列队接受核查。维和工兵分队供图

人民网喀土穆3月5日电 （苏航、李晖） 3月2日，由联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（以下简称“联非达团”）2名官员组成的核查组，对中国第16批赴苏丹维和工兵分队格洛营区进行撤营前装备核查，所有装备器材均达到联合国规定标准。核查组对我工兵分队给予了高度肯定，一致认为中国维和工兵准备充分、组织到位、标准过硬，展现了“中国蓝盔”风采。

核查组对分队所属武器弹药、车辆机械、营房设施、净水设备、办公用品等装备器材进行了核查，详细评估了各类装备器材的数量、质量情况和维护保养方案。

全体官兵自觉站在树好军队形象的高度，主动克服任务区安全风险增多、施工保障任务繁重、物资器材短缺，工程机械动用频率高、装备性能老化、自然环境恶劣、持续高温干旱等困难，在时间紧任务重、标准高要求严的情况下，迎难而上、积极作为。针对核查官所提的问题和要求，官兵们均能结合自身工作岗位做到“一口清”，并现场对装备器材进行娴熟操作演示。

经过近一天的时间，我维和部队所有装备器材均达到联合国规定标准，符合作战要求和维和任务需要。核查官阿耶门祝贺分队顺利通过核查，并表示，中国工兵装备已有十余年之久，在装备老化和补充物资有限等情况下，能够保持装备器材的完好，充分说明了中国工兵对装备核查的高度重视，中国工兵一丝不苟和精益求精的态度值得学习，他们完全具备执行任务和自我保障的能力。

身处国际维和一线，维和官兵们肩扛“为和平而来”的使命，把每一项任务都当作一场战斗，主动锤炼能力素质，用行动展示着中国军队的担当和风采。

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