新华社广州3月5日电（记者吴涛、孟盈如）巴斯夫（中国）有限公司5日宣布，其位于湛江东海岛上的广东一体化基地的首批装置所需电力将100%采用可再生能源供应。

据悉，巴斯夫广东一体化基地的首批装置将生产工程塑料和热塑性聚氨酯（TPU），于2020年5月打桩开建，将于2022年投入运营。

据巴斯夫介绍，巴斯夫公司已设定到2030年实现二氧化碳排放总量维持不变的目标。为推动广东一体化基地首批装置使用可再生能源电力，巴斯夫2019年底提出可再生能源直接交易，并参与广东省可再生能源电力市场化交易政策的制定。

2021年2月26日，广东省发展和改革委员会发布了《广东省发展改革委关于我省可再生能源电力消纳保障的实施方案（试行）》。根据该文件，广东电力交易中心将制定可再生能源交易细则，指导全省范围内开展可再生能源电力交易。

巴斯夫广东一体化基地项目是中国化工行业首个外商独资项目，预计总投资额约100亿美元，也是巴斯夫迄今为止最大的海外投资项目。建成后将成为巴斯夫在全球的第三大一体化生产基地，仅次于德国路德维希港和比利时安特卫普基地。

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