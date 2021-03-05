新华社北京3月5日电（记者成欣）外交部发言人汪文斌5日表示，中美作为两个大国，应该而且能够携手应对人类共同挑战，中方愿继续同包括美方在内的世界各国共同努力，争取早日战胜疫情。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国智库布鲁金斯学会日前发表文章，呼吁美中合作应对疫情。文章指出，只有通过全球合作才能控制住新冠肺炎疫情，而这需要全球两个最大经济体的积极参与。中方对此有何评论？

“我注意到有关报道，也注意到前几天，中美两国疫情防控领域的专家进行了对话交流，一致认为抗击疫情要全球合力应对，需要团结合作的精神。可以说，团结抗疫是国际社会的普遍呼声，加强中美抗疫合作也是两国有识之士的共同愿望。”汪文斌说。

汪文斌介绍，疫情发生以来，中国率先有效控制住疫情，同时积极推进国际抗疫合作，有力保障全球抗疫物资的生产和供应。2020年3月1日至2021年2月28日，中国向美国出口口罩约438.5亿只，外科手套约11.9亿双，防护服约9.5亿套，护目镜约5403万副，呼吸机17585台。中国很多省市、企业和团体也向美方积极提供了医疗物资捐助。中方专家、医务工作者、非政府组织等与美国同行们分享防控和诊疗经验。中美双方制药企业和科技界人士也就疫苗及药物研发保持着沟通与合作。

“当前，疫情仍在蔓延。中美作为两个大国，应该而且能够携手应对人类共同挑战。中方愿继续同包括美方在内的世界各国共同努力，支持世卫组织进一步发挥作用，推动国际抗疫合作深入发展，争取早日战胜疫情。”他说。

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