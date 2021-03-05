人民网北京3月5日电 据外交部网站消息，3月5日外交部发言人汪文斌主持例行记者会。问答实录如下：

总台央视记者：据报道，美国智库布鲁金斯学会日前发表文章，呼吁美中合作应对疫情。文章指出，只有通过全球合作才能控制住新冠疫情，而这需要全球最大两个经济体的积极参与。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道，也注意到前几天，中美两国疫情防控领域的专家进行了对话交流，一致认为抗击疫情要全球合力应对，需要团结合作的精神。可以说，团结抗疫是国际社会的普遍呼声，加强中美抗疫合作也是两国有识之士的共同愿望。

疫情发生以来，中国率先有效控制住疫情，同时积极推进国际抗疫合作，有力保障全球抗疫物资的生产和供应。据我了解，2020年3月1日至2021年2月28日，中国向美国出口口罩约438.5亿只，外科手套约11.9亿双，防护服约9.5亿套，护目镜约5403万副，呼吸机17585台。中国很多省市、企业和团体也向美方积极提供了医疗物资捐助。中方专家、医务工作者、非政府组织等与美国同行们分享防控和诊疗经验。中美双方制药企业和科技界人士也就疫苗及药物研发保持着沟通与合作。

当前，疫情仍在蔓延。中美作为两个大国，应该而且能够携手应对人类共同挑战。中方愿继续同包括美方在内的世界各国共同努力，支持世卫组织进一步发挥作用，推动国际抗疫合作深入发展，争取早日战胜疫情。

彭博社记者：还是有关疫情的问题。一些科学家称应当对新冠病毒溯源开展“独立调查”。据《华尔街日报》报道，一些科学家发表公开信称，当前世卫组织国际专家组的独立性还不够。中方对此有何评论？

汪文斌：首先我要纠正一个说法，中国和世卫组织开展的是联合溯源研究，不是调查。这一联合研究是全球溯源合作的一部分。2月9日，联合专家组召开新闻发布会，全面介绍了溯源合作成果。如果有的国家和媒体还没能准确了解情况，建议他们再收听、收看一下新闻发布会的内容。我这里想给大家强调以下几点：

第一，世卫组织国际专家组的名单完全由世卫方面提出，来自10多个国家以及世卫组织、世界动物卫生组织、联合国粮农组织等国际机构，既有科学独立性，也有广泛代表性。

第二，中国政府为这次联合溯源作了大量行政、技术、后勤保障和支持工作。为支持这次联合溯源研究，中方应世卫方面和国际专家组要求，组织了中国相关领域顶级专家参与溯源工作，并动员大量技术人员为联合专家组搜集数据和资料提供必要支撑。专家实地参访需求由专家组自行提出，访谈对象和访谈内容由专家组现场自主确定，报告由专家组自行起草。

第三，这次溯源合作是中外方联合专家组基于科学研究和事实依据开展的一项科学任务，双方专家进行了充分坦诚交流，其结论反映了双方专家的共识，是客观、科学和权威的。一些人罔顾科学事实，将溯源问题政治化，对专家组科学结论进行肆意曲解，鼓吹对特定国家进行“有罪推定”式的调查，这种行为不利于抗疫国际合作。你刚才提到的所谓“科学家的公开信”，究竟是秉持科学、专业态度为溯源研究建言献策，还是搞“有罪推定”和政治化，我想他们心知肚明。

第四，疫情和病毒在2019年下半年多点多地出现的报道越来越多，对其他国家和地区进行类似考察也愈发显得紧迫和必要。我们希望有关各方也像中方一样，采取科学合作态度，同世卫组织开展溯源合作。中方将继续本着开放、透明态度同世卫组织和国际社会开展溯源合作，为人类早日战胜疫情、更好应对未来突发公共卫生事件作出中国贡献。

《北京日报》记者：3月3日，第155届阿拉伯国家联盟外长理事会会议通过涉华决议，重申要加强阿中各领域关系，再次欢迎沙特主办首届阿中峰会，赞赏双方在抗击新冠肺炎疫情等领域的合作，强调要办好阿中合作论坛项下各项机制性活动。中方对此有何评论？

汪文斌：中方高度赞赏阿盟外长理事会连续多年通过加强对华关系的决议。这充分体现了阿拉伯国家发展对华关系的坚定决心，也体现了中阿传统友谊和双方战略伙伴关系的高水平。

中方高度重视发展同阿拉伯国家关系，将阿盟视为推进中阿关系的重要伙伴。近年来，中阿战略互信不断加深，各领域合作成果丰硕，特别是在抗击新冠肺炎疫情中，双方同舟共济、守望相助，书写了团结抗疫的范例。下一步，中方愿同阿拉伯国家和阿盟进一步加强沟通协调，筹备好中阿峰会，携手铸就面向新时代的中阿命运共同体，推动中阿战略伙伴关系实现新的跨越，造福双方人民。

《环球时报》记者：据报道，多位联合国人权专家称，美国对中国、俄罗斯、古巴、伊朗、委内瑞拉等多国实施单边制裁，严重侵犯这些国家的人权，呼吁美全面遵守国际人权条约，防止有关制裁对人权产生负面影响。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到联合国有关人权专家的表态。个别国家罔顾联合国宪章宗旨和原则以及国际法准则，动辄打着捍卫人权的幌子，对他国采取单边制裁，受到国际社会广泛批评。实践一再证明，单边制裁强烈冲击国际政治经济秩序和全球治理体系，严重破坏受制裁国调动资源、发展经济和改善民生的努力，危及生命权、挑战自决权、损害发展权，构成对人权的持续性、系统性、大规模侵犯。在当前新冠肺炎疫情全球蔓延的大背景下，单边制裁更是造成数千万民众缺食少药，危及无数人生命健康特别是弱势群体权利，进一步加剧了贫困、饥饿和不平等。

中方一贯反对单边强制措施，敦促有关国家正视国际社会正义之声，立即停止实施单边强制措施。

彭博社记者：一些关于香港的问题。为什么中方认为有必要修改香港的选举制度？中方会就香港选举制度作哪些具体修改？有“批评人士”称，北京和香港方面计划通过修改香港选举制度，达到削弱香港反对派的目的。中方对此有何回应？

汪文斌：今天上午，全国人大常委会副委员长王晨已就关于全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定草案作了说明。昨天，十三届全国人大四次会议发言人张业遂也就相关问题回答了记者提问。建议你查阅。

我想强调的是，香港是中国的特别行政区，香港特区的选举制度是中国的地方选举制度，如何设计、如何发展、如何完善完全是中国内政。从世界范围看，由国家决定地方的选举制度也是所有单一制国家共同的宪法制度和政治实践。中方在涉港问题上的立场得到国际社会大多数成员的理解支持。

中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，坚持贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针、维护香港繁荣稳定的决心坚定不移，反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移。任何插手香港事务、对华施压的图谋都不会得逞。

(责编：高歌、吴成良)