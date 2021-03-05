人民网曼谷3月5日电 （记者孙广勇）近日，由泰国教育部民校教育委员会和四川新华出版发行集团、泰中教育交流中心共同主办的2021“新华智慧汉语学堂”授牌仪式在泰国教育部举行，三方签署了《关于共同建设新华智慧汉语学堂协议》，并向新设立“新华智慧汉语学堂”的泰国20所中小学校授牌。“新华智慧汉语学堂”致力于将汉语教育服务与信息时代科技手段紧密结合，实现对外汉语教育的智能化转型，以期大幅提升汉语教学效果。自2018年东盟（泰国）首家“新华智慧汉语学堂”落户泰国国光中学孔子课堂以来，泰国设立“新华智慧汉语学堂”的中小学校已经达到50多所。

泰国教育部民校教育委员会秘书长亚嗒鹏表示，疫情新常态下，“新华智慧汉语学堂”的合作设立有利于泰国汉语教学、汉语考试、本土汉语教师培养等工作的开展，将对泰国的汉语教学起到积极的促进和引领作用。

在泰国东北部的孔敬公立华侨学校，记者看到了一堂精彩的智慧汉语课堂示范课。生动有趣的教学内容加上对《易汉语》教材丰富的线上资源的使用，在老师引导下，师生高度有效地互动，整个课堂牢牢抓住了每个学生的注意力。三年级学生塔纳帕兴奋地说：“大屏幕电视里有卡通动物与我们互动，有时问我们问题、有时带我们读汉语，这样有趣的汉语教材与设备很好玩，上汉语课很有趣，学起来也比以前容易。”

《易汉语》牢牢把握遵循学习对象的特点与汉语学习的规律，图文并茂，环环相扣，循序渐进。同时，利用数字化手段将语言练习以不同的情景游戏方式呈现，精心设计，层层递进，真正做到了寓教于乐。泰国本土汉语教师奥拉潘表示，智慧汉语课堂教学模式与传统的汉语课堂教学模式有很大不同，数字化教材和资源具有可视性强，更加趣味化、立体化的特点，有利于语境创设、情景交流、互动参与。此外，智慧汉语课堂在课前和课后增加了师生、生生实时互动交流，学生可以通过在线平台，实现语言学习的泛在化，一定程度上弥补解决了语境缺失和课堂学习时间不足导致的学习效果不佳等情况的问题。

聚焦“科技+汉语教育”，就是希望学生在学中玩，在玩中学，让汉语学习变成一件简单而快乐的事情。2018年，泰国孔敬大学孔子学院开始在孔敬公立华侨学校等中小学校设立智慧汉语课堂，配备了先进的教学设备和丰富的数字化教学资源，并配有在线课程，为当地中小学生的汉语学习提供了新的模式，同时也部分缓解了师资不足的困局。短短三年时间，泰国东北部已经有10所学校近6000名学生使用智慧汉语课堂学习汉语。经抽样调查，100%的教师和98%的学生认为，智慧汉语课堂对于学习方式有很大的转变，学习效果更好。孔敬大学孔子学院泰方院长吴泰婉表示，今后还将继续推广这种先进的数字化汉语课堂模式，共建更多数字化汉语教室，推动泰东北地区中小学汉语教学的数字化、规范化发展。

孔敬公立华侨学校的智慧课堂至今已运行三年，课堂配备有《易汉语》数字化汉语教材、平板电脑、智能电视、智慧汉语学习平台、数字化配套教辅材料和教学资源包。校长威莱蓬说：“我在泰国东北部的学校教了几十年汉语，但是很多学校的条件有限，孩子们也没有机会去中国，现在有了这么好的汉语教室，他们学习汉语更加努力了。全校从小学到高中的800多名学生，都抢着到智慧课堂上汉语课。”从建立YCT智慧汉语课堂起，该校每年参加少儿汉语考试（YCT）的学生人数都接近千人，也成为泰国东北部很大的汉语考试考点。高一学生塞楠蓬说：“我从小学就开始学汉语，高中毕业后，我想去中国读大学，感受深厚的中华文化。”

新华汉语智慧课堂是首批在海外落地的智慧汉语课堂实体，这是“互联网+”时代国际中文教育模式的创新实践，受到当地教育界的欢迎。泰国教育部基教委汉语办公室高级官员迪恩表示，泰国汉语教学的面已经铺开，但师资远不能满足需求，仅以泰国教育部基教委下属的公立中小学为例，在30000多所学校中，仅有1000多所开设了汉语课程，在基教委汉语办公室的“一县一校”计划中（即每一个县至少一所示范学校开设汉语课程），三年内要在8000多所学校开设汉语课程，汉语师资缺口上万人。传统的面授式汉语教学已经无法突破师资的瓶颈，智慧汉语课堂可以缓解师资压力，解决部分学校本土汉语教师水平不高、汉语教学不规范的问题。智慧汉语课堂为“互联网+”时代国际中文教育提供了良好方案。

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