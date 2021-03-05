人民网讯 3月1日，在天津外国语大学举行的“汉语桥—非遗文化体验”开班仪式上，来自印度尼西亚、泰国、葡萄牙、日本、澳大利亚、埃及等将近20个国家的160余名学员齐聚线上。学员年龄最小的只有9岁，最大的76岁。国际传媒学院教师荣蓉为学员们开启了生动的第一课。师生虽身处世界各地，跨越不同时区，但课堂气氛十分活跃，互动频繁，在交流学习中体验语言文化的魅力。之后，学员们还开展了线上云游、体验互动、文化交流等多种形式的课程学习，领略中国传统非物质遗产文化的魅力。

近年来，“中文热”在全球持续升温。去年12月举办的首届“国际中文教育交流周”开幕式上，教育部副部长田学军宣布，全球已有70多个国家将中文纳入国民教育体系，4000多所国外大学开设了中文课程。粗略统计，目前中国以外正在学习中文的人数约2500万，累计学习和使用中文的人数近2亿。今年1月25日，联合国世界旅游组织（UNWTO）和西班牙政府通报，中文正式成为UNWTO官方语言。这标志着中文作为官方文本在国际交往中的权威效力和国际交往公信力进一步提升。

据“汉语桥”主办单位中外语言交流合作中心介绍，今年来举办的一系列“汉语桥”云团组项目受到各国青少年热烈欢迎。

在由嵩山少林武术职业学院承办的“汉语桥”线上团组交流项目“美国犹他州中学生线上冬令营”活动中，来自美国犹他州的75名营员、学院159名志愿者以及中美双方教师齐聚云端，分享15天来线上交流学习的感受。学员贝娜说：“我学到了功夫的优点、茶的好处以及中医怎么治疗（疾病），也学习了微信、淘宝网、共享单车、滴滴打车和美团的使用方法。非常感谢这次冬令营活动，让我们了解了很多文化知识，希望疫情结束后我们可以去中国学习交流。”

美国犹他州教育厅主任史黛西表示，此次“汉语桥”线上冬令营活动的成功举办，为学生进一步学习了解中华文化提供了更多机会，希望将来还能举办更多这样的活动。

100多名阿联酋中学生参与了华东师范大学举办的阿联酋“汉语桥”线上团组交流项目。同学们不仅分享了在沪学习体验，还体验了特别设计的“校园探索”和“美食文化”这两门文化课。课程邀请本校留学生和中文老师联袂出镜，介绍校园文化，充分展示了华东师范大学的国际化特色和对汉语教育的重视。

阿联酋教育部对此次活动给予了高度评价，并计划将“汉语桥”线上团组交流项目纳入公立学校学生课内外中文学习内容，这也将进一步丰富学生的中文学习资源。

鲁东大学开展的为期两周的“汉语桥”线上冬令营则采用网络直播与视频课程相结合的教学方式开展语言文化学习与文化体验活动。同时，结合学生的文化特点和中文水平，项目课程力求针对性、多样化，同时通过志愿互助的形式保障课程顺利进行。

在中央民族大学“汉语桥”线上冬令营沙特大学生团组交流项目闭营仪式上，沙特学生们也积极发言表达自己的学习感受。卢西亚同学说：“我很高兴认识你们。除了交流，我还了解了中国的发展。我喜欢这个课程的所有内容。我也非常喜欢学习汉语，虽然以前觉得学习中文很难，但是现在我觉得不难。谢谢你们！”沙特阿卜杜勒阿齐兹国王大学中国文化艺术交流中心主任阿彼德表示，这个项目设计的语言文化课程非常有趣，使学生们在轻松开心的氛围中学习了知识。学生们都非常积极，并对获得中央民族大学的结业证书感到非常高兴，希望下次还能有这样的机会。

东北财经大学承办了“汉语桥”线上冬令营之意大利营，燕山大学承办了“汉语桥”线上团组项目“中国文化通识课冬令营”。这两个项目的结业仪式上，学生们也都纷纷表示，十分感谢各中方院校在这样艰难的时刻，能为学生们精心安排课程。

在由内蒙古师范大学承办的“汉语桥”中国文化概况线上冬令营闭营仪式上，学员们在心得体会中表示，这种网络课程形式满足了他们学习中文的愿望。大家对中国的文化和语言非常感兴趣，希望在不久的将来，能够来到中国内蒙古，切身感受中国经济社会的发展壮大和繁荣面貌，成为中外文化交流的使者。

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