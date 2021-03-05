人民网努尔苏丹3月5日电 （记者周翰博）4日，由中国银行上海总部与哈萨克中国银行联合组织的中哈两国资本市场线上交流会成功举办。上海证券交易所（简称“上交所”）与哈萨克证券交易所（简称“哈交所”）的代表通过视频连线方式交流经验，畅谈合作。

交流会期间，哈交所主席阿尔达姆别尔根发言表示，哈交所2021年将致力于推进交易系统升级，提高市场活跃度，吸引境内外投资者，促进市场可持续发展等工作。“我们希望加强与中国资本市场的合作，进一步促进互联互通。”

上交所与会代表详细介绍了中国证券市场的基本情况，强调上交所将继续服务国家政策，加强对实体经济的支持，加强国际间的互联互通。此外，与会代表还分享了通过产品多元化、系统便捷化、政策便利化等措施吸引投资者的实践经验，重点介绍了沪港通、沪伦通等合作模式。

本次交流会的成功举办，进一步密切了上交所与哈交所之间的联系，对促进中哈两国资本市场互联互通具有积极意义。哈萨克中国银行行长刘伟表示，这是中国银行海内外共同协作，持续加强对境内外机构投资者营销的创新尝试，体现了中国银行全球化服务的能力，较好地宣传和提升了中行的品牌形象。

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