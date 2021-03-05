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纪录片《远方未远》将在CCTV-4播出 讲述海外华侨华人别样人生

2021年03月05日14:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月5日电 （武侠）纪录片《远方未远——一带一路上的华侨华人》即将于明日（3月6日）在中央广播电视总台中文国际频道（CCTV-4）播出。

该片每集50分钟，共3集，拍摄前后历时3年。摄制组远赴亚、非、欧、美洲6个国家，以“一带一路”上的城市、国家为线索，纪录了12组华侨华人工作与生活的日常，力图呈现海外6000万华人华侨特别是新侨的真实群像。该片为“纪录中国”传播工程项目，由中央新闻纪录电影制片厂（集团）陈庆团队打造。

全国政协委员、国务院侨办原副主任任启亮担任本片顾问，他认为：“影片通过真实鲜活的画面，展示了人物打拼、奋斗、坚守的过程，也揭示了他们内心深处的矛盾、辛酸和挣扎。一个个血肉丰满、个性鲜明的人物形象，正是千千万万海外华侨华人生存状态的缩影。他们赤手空拳闯天下，在一片崭新的土地上辛勤耕耘，深度融入当地社会，成为住在国的建设者，更成为中外交流合作的桥梁，‘一带一路’的直接参与者和推动者。”

在老挝，来自广东的姚宾，被称为“老挝人最信任的中国女婿”，中老合作的“惊天动地”工程里，都有他搭桥引路的身影。“惊天 ”是指老挝历史上的第一颗卫星——“老挝一号”通信卫星项目，该卫星是由中国人设计建造，中国人送上太空。“动地”则是指两国合作的中老铁路，铁路建设完成后，老挝将变“陆锁国“为”陆连国“。老挝卫星地面站里，来自云南的周国涛是重要的一员，他和很多中国年轻人一样，选择在异乡挥洒青春……

在阿根廷，来自福建的袁建平，30年前为爱情辞去公职，赴阿发展。30年后，他成为阿根廷国家历史上第一位亚裔议员，阿根廷国家参议员称他为“亚裔在阿根廷参政的先驱者”。同样为爱情远赴布宜诺斯艾利斯的陈敏，来自浙江。曾为专业武术运动员的她，以武术为纽带，将地球遥远两端的古老文明链接。

在意大利，中北部小城普拉托曾是欧洲的纺织中心，也曾有四分之一的常住人口来自中国。来自浙江的周荣景和林正算夫妇虽然选择了不同的行业，却共同见证了普拉托作为欧洲传统纺织业中心的兴衰沉浮，也深谙今天当地华人制衣业不断萎缩的缘由，这缘由却让他们由衷的高兴和自豪……

在马达加斯加，福建人蔡国伟以贸易起家，打下基业，如今建成马国最现代的皮革手套厂，为当地提供了大量就业机会。然而，刚刚60出头的他早已成为别人口中的“老蔡总”，关于财富、关于家庭、关于传承、关于幸福，他和“小蔡总”蔡金钢都有不同的理解。相爱相杀，成为这对父子的日常。

在柬埔寨，金边宏恩医院院长陈新华，20多年前作为中国援外医疗队的一名医生踏上这片土地，从此，开始了与柬埔寨的一生情缘。在陈新华眼中，只有患者，不分国籍，很多身无分文的中柬患者都得到过他的救助，为了能够跟他交流而学会中文的“柬埔寨女儿”也曾是他全心救助的患者。不会说中文的拉塔那是该片中唯一的“老侨”，他是在柬生活的第四代华人。如今，作为中柬友谊台的柬方雇员，拉塔那几乎负责全台文稿的审查校对，这些文稿，成为他了解中国最直接的途径。虽然并不知道自己的祖先到底来自中国的哪里，有朝一日能够带儿女回到祖辈生活的地方走走看看，仍是拉塔那的心愿。

在匈牙利，匈中双语学校的中方校长郭家明，20多年前从天津只身来到布达佩斯。通过多年润物无声的教化，郭家明使无数匈牙利孩子亲近中国，也使无数在匈出生的华人孩子了解中国，学校和学生几乎是他异乡生活的全部。漫长的岁月里，在这片异国的土地上，郭家明从“校长先生”变成“校长爷爷”，也寻找到了自己的精神家园。来自黑龙江的王玉祥是匈中双语学校学生妮妮的爸爸，无意中表达的善意使他收获了无国界的母子情缘，在妮妮的生活里，匈牙利奶奶安娜几乎是比父母还重要的人。而在安娜奶奶看来，王玉祥虽不在自己肚子里长大、却是在自己心里长大的儿子。孙女妮妮虽然在匈牙利出生长大，但她一辈子都不可以忘记自己的根。

12组选择不同，背景迥异的个体故事的背后，呈现的却是相同的情感：一个强大开放的中国，让他乡与故土不再遥远。

该片匈牙利版正在翻译制作中，年内即将在匈牙利国家电视台播出。

(责编：苏缨翔、常红)

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