人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美英同意暂缓执行航空补贴争端相关报复性关税

2021年03月05日11:06 | 来源：新华社
小字号

新华社华盛顿3月4日电（记者高攀 许缘）美国和英国4日发布联合声明，称两国将暂缓执行各自与大型民用飞机补贴争端相关的报复性关税，以减轻相关行业负担，并致力于通过谈判解决相关争端。

这份由美国贸易代表办公室发布的联合声明说，英国从今年1月开始暂停执行与波音公司补贴争端相关的报复性关税，美国将从3月4日起暂缓执行与空客公司补贴争端相关的报复性关税4个月。

联合声明说，暂缓执行报复性关税将使大西洋两岸的许多行业受益，使双方能够聚焦和解谈判，确保双方航空业聚焦新冠疫情后的复苏和其他共同目标。

美国与英国、欧盟的航空补贴争端可以追溯至2004年。世贸组织先后裁定，美国与欧洲国家均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。2019年10月，世贸组织授权美国每年对约75亿美元的欧盟输美商品和服务采取加征关税等报复措施。2020年10月，世贸组织授权欧盟每年对不超过39.9亿美元来自美国的商品和服务加征关税。

英国于2020年1月31日正式脱离欧盟，双方进入为期11个月的过渡期。英国追随欧盟于2020年11月对美国商品征收了报复性关税。2021年1月1日起，英国退出欧洲单一市场与欧盟关税同盟。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部