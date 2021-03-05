新华社华盛顿3月4日电（记者高攀 许缘）美国和英国4日发布联合声明，称两国将暂缓执行各自与大型民用飞机补贴争端相关的报复性关税，以减轻相关行业负担，并致力于通过谈判解决相关争端。

这份由美国贸易代表办公室发布的联合声明说，英国从今年1月开始暂停执行与波音公司补贴争端相关的报复性关税，美国将从3月4日起暂缓执行与空客公司补贴争端相关的报复性关税4个月。

联合声明说，暂缓执行报复性关税将使大西洋两岸的许多行业受益，使双方能够聚焦和解谈判，确保双方航空业聚焦新冠疫情后的复苏和其他共同目标。

美国与英国、欧盟的航空补贴争端可以追溯至2004年。世贸组织先后裁定，美国与欧洲国家均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。2019年10月，世贸组织授权美国每年对约75亿美元的欧盟输美商品和服务采取加征关税等报复措施。2020年10月，世贸组织授权欧盟每年对不超过39.9亿美元来自美国的商品和服务加征关税。

英国于2020年1月31日正式脱离欧盟，双方进入为期11个月的过渡期。英国追随欧盟于2020年11月对美国商品征收了报复性关税。2021年1月1日起，英国退出欧洲单一市场与欧盟关税同盟。

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