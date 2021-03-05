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新西兰北岛北部取消海啸预警 疏散民众可返家

2021年03月05日11:04 | 来源：新华社
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新华社惠灵顿3月5日电（记者郭磊、卢怀谦）5日上午，新西兰北岛北部海域受到由克马德克群岛地区强烈地震引起的海啸影响，沿海地区民众一度撤离疏散。目前波峰已过，民防部门已取消海啸预警。

新西兰北岛东北部民防部门发布的视频片段显示，当天早上，东北部海岸出现许多非正常自然现象，本应涨潮的时间海流往外流动，滩涂地区水位低于往常。11时30分左右，瓦雅普地区的托科马鲁湾受到一波海啸影响。

受新西兰北部海域连续发生3次7级以上强震和之后的3次海啸预警影响，上午10时左右起，新西兰北岛北部广大沿海地区民众开始向内陆和附近高地疏散。新西兰北部最大城镇旺格雷地区居民对媒体说，起初市中心一片混乱，警车和消防车来回穿梭，商店关门、民众打包行李开车撤离，但疏散秩序良好，很快恢复平静。

截至记者发稿时，海啸波峰已过，当地民防部门取消了海啸预警并通知当地居民可以返回家中。

当天，新西兰最大城市奥克兰也曾发出地区海啸预警，要求所有民众不要靠近海岸，严禁观光，但没有要求民众疏散。奥克兰地区轮渡停运。

据新西兰地质与核科学研究所消息，新西兰北岛以北海域5日连续发生强烈地震，最高震级达8.1级。目前没有人员伤亡报告。

(责编：艾雯、燕勐)

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