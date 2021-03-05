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瑞典报告胎儿在母亲子宫内感染新冠案例

2021年03月05日11:03 | 来源：新华社
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新华社斯德哥尔摩3月4日电（记者 和苗）瑞典研究人员近日在《英国妇产科杂志》上发表报告说，对一名接受紧急剖宫产的孕妇及相关新生儿的研究显示，胎儿在母亲子宫内就已感染了新冠病毒。

据瑞典媒体报道，这名孕妇在去年因急性腹痛被送到瑞典南部斯科讷大学医院时，已有疑似新冠症状。医生检查发现孕妇体内的胎儿有心跳较弱等问题，随即进行了紧急剖宫产手术。在随后的新冠病毒检测中，母亲和新生儿的检测结果均呈阳性。

参与研究的斯科讷大学医院医生扎伊加姆说，多方面证据显示这名婴儿还在母亲子宫中时已被感染。比如，对胎盘的研究显示，其中许多地方存在病毒蛋白质，并且胎盘是在胎儿和母亲两端都被感染，胎盘出现了大面积发炎等问题，为胎儿提供营养等功能受到影响。

环境方面的证据是，这名婴儿因为早产等问题而需要使用呼吸辅助设备，在通过剖宫产出生后立即被带离，没有与母亲待在一起，接触到的所有医护人员新冠检测结果均为阴性，这些情况也说明婴儿还在子宫中时就已被感染。

对从母亲和新生儿体内获取病毒样本的基因测序也显示，两者感染的病毒相同。不过出生几天后，研究人员发现婴儿体内的病毒出现了一个突变。研究人员说，这个突变出现时间之快令人惊讶，可能与其出生后接触到与母亲子宫不同的外部环境有关。

研究人员表示，上述情况说明孕妇感染新冠病毒后，子宫内的胎儿也可能被感染，并因此面临健康风险。虽然在全球来看，胎儿在母亲子宫内感染新冠属于罕见情况，但有关方面可能还是需要重新考虑如何监测疑似或确诊新冠孕妇的健康状况。

(责编：艾雯、燕勐)

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