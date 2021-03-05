本报记者 贾平凡 严 瑜 高 乔

3月4日，全国政协十三届四次会议开幕。许多华侨华人和国际人士表示，两会如期召开彰显了中国有力防控新冠肺炎疫情的强大底气，释放了中国经济社会稳步复苏的积极信号，进一步提振了全球战胜疫情和恢复经济发展的信心。

“我特别为中国自豪”

“重要里程碑！”印度国立伊斯兰大学中国问题研究中心副教授沙海丽这样评价全国政协十三届四次会议如期开幕。她说，今年中国两会是在统筹疫情防控和经济社会发展的背景下召开的，意义非比寻常，展现了中国强大的底气和自信。现在，中国不仅为很多本国人民成功接种新冠疫苗，还向其他国家援助和供应疫苗，对全球合作抗疫功不可没。

“两会展示出中国国家治理体系的优势。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万表示，面对全球蔓延的疫情形势，如期举行的中国两会显示了中国抗疫的胜利。

挪威全挪中国和平统一促进会会长马列曾列席两会。他说：“在海外听闻两会即将召开的消息，我特别为中国自豪。当前，疫情仍在持续影响世界，但中国取得抗击疫情的重大胜利，确保两会如期召开，非常不易！”

“两会召开鼓舞人心，向世界各国传递了中国有效防控疫情并实现经济‘V’型复苏的信号，向国际社会全面展现了中国在疫情防控与经济发展方面的宝贵经验和方案。”中非民间交流与合作促进会会长南庚戌说，全球仍有许多国家正面临疫情严峻考验，中国两会释放的复苏信号，不仅能为这些国家带去希望，也能在防控疫情、恢复经济等方面传递切实有效的经验和支持。

“准时收看现场直播”

每年中国两会开幕，旅居非洲的南庚戌都在电脑前准时收看现场直播。“关注两会，报道两会，解析两会，传递两会精神，是海外华媒非常重要的工作。”他经营的环球广域传媒集团已为两会报道做好准备，通过中英文报纸、电视台及脸书、微信等新媒体平台报道两会。

秘鲁《公言报》总编辑孟可心也有同样计划。他说：“两会期间，我将与中国多家媒体保持密切的互动合作，及时获取更多两会相关新闻讯息，及时将中国经济社会发展的好消息、好经验传递给秘鲁受众。”

谈及自己关心的两会议题，马列表示：“希望今年中国两会能在教育、医疗、住房、养老等民生领域出台更多有力举措，并为海外华侨华人回国投资、生活提供更多优惠便利。我还期盼两会发出积极信号，推动祖（籍）国和平统一大业早日实现。”

“今年两会，我期待中国在促进国际贸易和投资合作方面出台更多利好政策。”马达加斯加华商总会会长蔡国伟说，“我不仅会通过网络视频直播密切关注两会动态，还将和海外朋友‘云’分享两会释放的积极信号。”

德国联邦经济发展与对外贸易协会主席舒曼表示，今年中国两会审查讨论“十四五”规划，“我们特别关注中国的‘双循环’和扩大内需政策，以及这些对中国的合作伙伴意味着什么。”

“呈现发展蓝图的窗口”

中国脱贫攻坚战取得全面胜利的消息一经发布，立即引起发展中国家的极大关注。

“海外关注中国成就。近日秘鲁国内官方媒体以及主要媒体对中国消除绝对贫困进行了大篇幅报道，由此可见消除贫困是全球很多国家长期面临的难题。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，为全球提供了实实在在的经验和帮助。”孟可心说，“中国经济增长对后疫情时代各国提振经济具有重要借鉴意义。”

“两会是呈现中国未来发展蓝图的重要窗口，让世界进一步了解中国经济社会发展工作重点。可以预见，中国经济将迎来更大发展，‘十四五’规划的细节值得期待。”蔡国伟表示，“后疫情时代，加快经济转型、深化改革、扩大开放和提升创新能力将是中国经济发展的动力。中国提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。这不仅有助于利用国内市场发展优势，也将使中国成为其他国家更好的经济合作伙伴。”

“中国是发展中国家的希望之光。近年来，中国在可持续发展、全球维和行动和消除贫困方面的成就突出，广受发展中国家赞誉。”泽米尔·阿万说，期待中国今后继续推促全球经济向前发展。

“积极参与和推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）达成，是中国2020年参与多边合作的一项重要成就。”沙海丽说，受疫情影响，全球经济放缓趋势明显。相信中国作为全球第二大经济体，将通过扩大开放和营造更加公平互利的营商环境，为稳定和促进全球经济增长贡献新的力量。

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