无论是人民代表大会制度的选举民主，还是人民政协制度的协商民主，中国政治制度都是为了最好地实现人民当家作主

一年一度的中国全国两会，是国际社会观察中国特色社会主义民主政治的重要窗口。无论是民意、民智、民力的汇聚，还是党的主张、人民意愿、国家意志的交融，都展现出社会主义民主政治的蓬勃生机。

“民主是什么呢？它必须具备一定的意义，否则它就不能存在。因此全部问题在于确定民主的真正意义。”马克思、恩格斯的论述穿越时空，具有重要启示意义。民主是崇高的人类理想，也是全人类追求的共同价值之一。确保其具备真正意义，是各国面对的重要课题。

人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心，中国将人民民主视为社会主义的生命。中国明确提出，没有民主就没有社会主义，就没有社会主义的现代化，就没有中华民族伟大复兴。习近平总书记强调：“发展社会主义民主政治就是要体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力，用制度体系保证人民当家作主。”无论是人民代表大会制度的选举民主，还是人民政协制度的协商民主，中国政治制度都是为了最好地实现人民当家作主。

在中国社会主义制度下，有事好商量、众人的事情由众人商量，找到全社会意愿和要求的最大公约数，是人民民主的真谛。从扫描二维码参与各地政协“互联网+”参政议政平台的热烈讨论，到“村民说事”“院坝问事”等基层民主管理方式不断创新，中国人民通过各种途径和形式管理国家和社会事务、管理经济和文化事业，共同建设，共同享有，共同发展，成为国家、社会和自己命运的主人。事实表明，中国式民主在中国行得通、很管用，充满活力，充满效率，充满生命力，国际有识之士也普遍得出这个结论。阿联酋《观点报》网站近日的报道聚焦中国全国两会，积极评价来自不同领域和专业背景的代表、委员提出的合理化建议。“良好的制度推动了中国的发展进步，激发了人民的创造活力，成就了中国的繁荣。”南部非洲中国与非洲研究所研究员克莱顿·哈兹韦对中国式民主的观察颇具代表性。

中国式民主，体现出中国共产党的领导、人民当家作主、依法治国三者的有机统一。中国式民主，将党的领导的保障性、人民当家作主的主体性和依法治国的程序性充分结合起来，是经得起实践检验的。中国抗击新冠肺炎疫情取得的重大战略成果，脱贫攻坚战取得的全面胜利，无不说明了这一点。民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民要解决的问题的。中国各种形式的民主渠道把“百姓盼的”和“政府干的”紧紧地连在一起，社会主义民主政治的成果看得见、摸得着。曾获邀赴现场观察中国全国两会的美国学者罗伯特·劳伦斯·库恩博士深有感触地指出：“中国共产党领导下的中国政府切实回应民众需求，让民众享受到这种努力带来的成果。”日本庆应大学经济学部教授大西广指出，中国社会主义民主是维护人民根本利益的最广泛、最真实、最管用的民主，克服了西方民主的缺陷，为全世界提供了解决类似问题的范本。

中国为更好地实现人民当家作主而进行的不懈探索，被国际社会誉为对“实质民主”的宝贵追求，具有重要的世界意义。国际有识之士普遍相信，随着中国特色社会主义政治制度的显著优势不断转化为更多治理效能，中国能够为人类政治文明进步不断作出新的重要贡献。

《 人民日报 》（ 2021年03月05日 04 版）

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