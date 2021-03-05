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新西兰北岛以北海域连续发生强震

2021年03月05日08:18 | 来源：新华社
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新华社惠灵顿3月5日电（记者郭磊 卢怀谦）据新西兰地质与核科学研究所消息，新西兰北岛以北海域5日连续发生强烈地震。新西兰民防部门已发布海啸和地质灾害预警，目前没有人员伤亡和财产损失报告。

第一次地震发生在当地时间5日2时27分，震级为7.1级，震源深度约90公里，位于新西兰北岛东北约95公里。新西兰北岛大部分地区和南岛克赖斯特彻奇市均有较强震感。由于地震持续时间较长，震感强烈，很多居民被晃醒。

随后，距离新西兰本岛约1000公里的克马德克群岛地区6时41分和8时28分相继发生7.4级和8.0级地震。由于距离较远，新西兰本岛居民并无震感，但新西兰民防部门再次发布海啸和地质灾害预警。

另据美国地质调查局地震信息网消息，当天这三起地震的震级分别为7.3级、7.4级和8.1级。

新西兰民防部在其网站发布信息说，克马德克群岛地区地震引发的海啸有可能在5日白天影响新西兰北岛东北部海岸，当地居民应远离海岸，不要参与任何水上活动。

据报道，新西兰北岛的铁路线路已暂停运营，工程人员将检查地震是否对线路造成潜在安全影响。

(责编：艾雯、燕勐)

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