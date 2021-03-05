美国纽约州长安德鲁·科莫性骚扰丑闻持续发酵，纽约州抗击新冠疫情工作组重要成员加雷思·罗兹决定离开，回到原先的工作岗位。

据《纽约每日新闻》报道，一名女性1日自称2019参加罗兹婚礼时遭科莫性骚扰。科莫3日亮相疫情通报会，罗兹没出席，而是发表声明说自己上周就决定离开抗疫工作组。

罗兹在声明中说：“鉴于疫苗项目所获进展以及新冠病例持续减少的状况，我决定是时候回到原先在金融服务局的岗位。”

罗兹是纽约州疫情数据分析、检测和疫苗接种工作的负责人之一。科莫的高级顾问里奇·阿佐帕尔迪证实罗兹要回原岗位，感谢他“一年来夜以继日地工作”。

科莫2月28日回应两名前助手性骚扰指控，否认“揩油”，对自己行为被“误解为令人讨厌的调戏”表达遗憾。1日晚，又一名女性安娜·鲁赫宣称自己在2019年一场婚礼上遭科莫摸背、索吻。

鲁赫提到的婚礼正是罗兹的婚礼。罗兹的妻子亚里克莎·基辛格在社交媒体推特声援鲁赫，称“这样的行为完全不可接受”。

除罗兹外，科莫的新闻助手威尔·伯恩斯和新闻秘书凯特琳·吉鲁阿尔也要走人。按照伯恩斯和吉鲁阿尔的说法，他们离开并非因为科莫丑闻缠身。

阿佐帕尔迪说，伯恩斯打算明年上法学院，备考期间将寻求到另一个政府岗位就职，吉鲁阿尔则在1月就接受了另一份工作机会。（陈丹）【新华社微特稿】

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