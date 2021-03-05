新华社瓦莱塔3月4日电（记者 陈文仙）马耳他总理阿贝拉4日宣布，该国将实施限制聚集人数、加大处罚力度等系列措施，以应对不断蔓延的新冠疫情。

阿贝拉在当天举行的新闻发布会上表示，3月5日至4月11日，餐馆将仅允许提供外卖服务，酒吧和娱乐场所将继续处于关闭状态，但酒店和招待所的餐厅将允许为其住客提供服务。同时，将加强执法并加大对违规者的处罚力度。

根据新规定，除婚礼和宗教活动外，大规模聚集活动将被禁止；家庭聚会最多只允许来自4个不同家庭的成员参加，违者将面临100欧元的罚款；公共服务部门的工作人员将居家办公，建议私营部门允许员工远程办公；禁止举行16岁以下人员参加的接触性运动，运动场馆将保持开放；暂时禁止医院探视。

阿贝拉说，面对越来越大的疫情防控压力，政府不得不采取果断行动，以遏制病毒传播。他还表示，新冠疫苗接种正在产生预期效果，但变异新冠病毒及其他因素却导致新冠病毒感染率上升。

根据马耳他卫生部4日公布的数据，当天该国新增新冠确诊病例362例，累计确诊23588例，累计死亡325例。

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