美国国会警察局3日警告，某个民兵团体可能密谋4日“攻破”国会大厦。这促使众议院取消原定4日举行的全体会议。

国会警察局在一份声明中说，正同地方、州和联邦机构合作，“阻止任何针对国会大厦的威胁”。警方“严肃对待”与这一潜在图谋相关的情报，已经“大幅升级安保”，包括设置路障和增加人手，“以确保国会、公众和我们警员的安全”。

声明没有指明哪个民兵团体策划行动。据法新社报道，1月6日国会大厦遭暴力冲击后，一些支持阴谋论的极端人员在网络散布假消息，称前任总统唐纳德·特朗普将在3月4日“胜利重返”首都华盛顿，在国会大厦宣誓就职，开始第二个任期。

美国历史上，3月4日曾是法定总统就职日期，直到1933年才改为1月20日。

代理众议院警卫官蒂莫西·布洛杰特1日给国会议员发备忘录，称4日前后可能有示威，但预期不会有暴力行为。然而，联邦调查局和国土安全部稍后判断，情况十分严峻。两部门2日晚发布联合通报，警告4日至6日可能会发生骚乱。

众议院原定4日召集全体众议员，表决警察改革和投票权利两项重要议案，3日决定取消原定日程，改为当天晚上“加班”，提前完成本周表决议程。

设有100个议席的参议院仍将按照原定日程，于4日中午开始讨论新一届政府应对新冠疫情冲击的1.9万亿美元经济救助计划。

特朗普支持者1月6日在国会大厦外示威，数百人冲进大厦，迫使参众两院认证民主党人约瑟夫·拜登当选总统的联席会议中断。一名国会警察和4名示威者在这次暴力事件中死亡。执法部门认定，暴徒中不少人是极右翼分子。（胡若愚）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)