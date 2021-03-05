人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

防民兵团体突袭 美众院匆匆收工

2021年03月05日08:05 | 来源：新华网
小字号

美国国会警察局3日警告，某个民兵团体可能密谋4日“攻破”国会大厦。这促使众议院取消原定4日举行的全体会议。

国会警察局在一份声明中说，正同地方、州和联邦机构合作，“阻止任何针对国会大厦的威胁”。警方“严肃对待”与这一潜在图谋相关的情报，已经“大幅升级安保”，包括设置路障和增加人手，“以确保国会、公众和我们警员的安全”。

声明没有指明哪个民兵团体策划行动。据法新社报道，1月6日国会大厦遭暴力冲击后，一些支持阴谋论的极端人员在网络散布假消息，称前任总统唐纳德·特朗普将在3月4日“胜利重返”首都华盛顿，在国会大厦宣誓就职，开始第二个任期。

美国历史上，3月4日曾是法定总统就职日期，直到1933年才改为1月20日。

代理众议院警卫官蒂莫西·布洛杰特1日给国会议员发备忘录，称4日前后可能有示威，但预期不会有暴力行为。然而，联邦调查局和国土安全部稍后判断，情况十分严峻。两部门2日晚发布联合通报，警告4日至6日可能会发生骚乱。

众议院原定4日召集全体众议员，表决警察改革和投票权利两项重要议案，3日决定取消原定日程，改为当天晚上“加班”，提前完成本周表决议程。

设有100个议席的参议院仍将按照原定日程，于4日中午开始讨论新一届政府应对新冠疫情冲击的1.9万亿美元经济救助计划。

特朗普支持者1月6日在国会大厦外示威，数百人冲进大厦，迫使参众两院认证民主党人约瑟夫·拜登当选总统的联席会议中断。一名国会警察和4名示威者在这次暴力事件中死亡。执法部门认定，暴徒中不少人是极右翼分子。（胡若愚）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部