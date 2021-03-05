新华社开罗3月4日电（记者 吴丹妮）中国驻埃及大使兼驻阿盟代表廖力强4日同阿盟副秘书长胡萨姆·扎基在位于开罗的阿盟总部举行中国援助疫苗交接仪式。

廖力强在致辞中说，中国向阿盟秘书处提供新冠疫苗援助，是落实《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》的具体行动，也是中阿共建卫生健康共同体的生动诠释，标志着双方朝着新时代构建中阿命运共同体迈出又一坚实步伐。

廖力强表示，中阿携手抗疫的实际行动再次证明，无论国际风云如何变幻，中阿始终是团结合作、共克时艰的真朋友，合作共赢、共同发展的好兄弟，开放包容、文明互鉴的好伙伴。双方抗疫合作带动了中阿战略伙伴关系升级。中方相信，通过中阿抗疫合作，中阿命运共同体建设会更加紧密，双方各领域合作会更加深入。中国愿同阿拉伯国家一道，继续秉持团结合作精神，共同倡导和平、立足友好，努力打造中阿命运共同体，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

扎基在致辞中感谢中方向阿盟秘书处提供疫苗，表示中方此次帮助及对阿疫苗合作再次体现了中方高度重视阿中友谊，坚定支持阿拉伯国家抗疫事业，将有效增强阿拉伯国家抗疫能力，进一步加强阿中业已存在的传统友好合作关系。

扎基说，阿拉伯人民与中国人民的友谊源远流长，阿中双方在广泛领域拥有共同立场。面对世纪疫情威胁，阿拉伯国家在世界范围内再也找不到像中国这样真诚的好朋友。阿拉伯国家愿同中方保持长期友好合作关系，将阿中战略伙伴关系推向更高水平。阿盟愿同中方携手并肩，早日战胜疫情，走出冗长黑暗的隧道，共同迎接光明。

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