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法国扩大周末“禁足”范围以防控新冠疫情

2021年03月05日08:00 | 来源：新华社
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新华社巴黎3月4日电（记者 徐永春）法国总理卡斯泰4日表示，政府将强化新冠疫情防控举措，包括自6日起在加来海峡省实施周末封闭隔离措施。

为遏制疫情快速蔓延，法国自2月底开始在部分地区采取周末“禁足”措施，滨海阿尔卑斯省沿海地带的63个市镇和北部省敦刻尔克市及其郊区自2月26日起实施周末封闭隔离措施。

卡斯泰在新闻发布会上说，新冠病毒近两周来在法国加速传播，最早在英国发现的变异新冠病毒感染病例占比超过60%。法国疫情传播高风险地区省份由20个增至23个。

卡斯泰宣布，在疫情传播高风险地区，所有面积超过一万平方米的大型商场将关闭。他同时呼吁这些地区的民众尽量避免跨地区出行，不要举行6人以上的私人聚会。

卡斯泰说，截至目前，法国已有约320万人接种新冠疫苗，其中约180万人完成第二剂疫苗接种。他预计，法国新冠疫苗接种速度将加快，到今年夏季接种疫苗人数将超过3000万人。

法国政府网站4日公布的数据显示，截至当日14时，该国过去24小时新增新冠确诊病例超过2.5万例，累计确诊3835595例，累计死亡87835例。目前有24891名患者在医院接受治疗，其中3633人处于重症监护中。

(责编：艾雯、燕勐)

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