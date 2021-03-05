美国总统约瑟夫·拜登3日痛批南部得克萨斯州和密西西比州取消口罩令，强调全美抗击新冠疫情远未获取胜利。

美国联邦政府大规模疫苗接种计划近来取得进展，促使一些州政府决定解除部分不受辖区民众欢迎的防疫措施。

【“巨大错误”】

拜登在白宫告诉媒体记者，得州、密西西比州取消口罩令是“巨大错误”，希望“每个人现在意识到戴口罩能起作用”。

这名民主党籍总统说，不要觉得“没事，大家摘下口罩吧”。按照他的说法，美国正处在能够“从根本上改变”疫情的关键节点，戴口罩“依然重要”。

美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·瓦伦斯基认为，得州和密西西比州的决定违抗联邦政府防疫规定。她说：“现在不是解除全部限制措施的时候。”

按照瓦伦斯基的说法，今后一到两个月“真的很关键”，决定疫情走向。她提醒，近期新增确诊和病亡病例锐减显现疫情放缓迹象，但具有强传染性的变异毒株“B.1.1.7”恐怕会“窃取我们迄今所获成果”。

瓦伦斯基依然建议民众戴口罩并保持社交距离。她先前提醒，美国可能出现第四波疫情。

白宫新冠疫情应对团队高级顾问安迪·斯拉维特说，拜登“百分之百”支持疾控中心要求民众继续戴口罩的建议。

【有所放松】

得州和密西西比州2日相继宣布放松防疫限制。路透社报道，得州共和党籍州长格雷格·阿博特发布全美各州中最彻底的解禁令，不再强制民众戴口罩，允许大多数商户下周起全面恢复正常营业。

阿博特2日在一场商业论坛上说：“现在是时候让得州百分之百开放了。”

法新社报道，得州18岁以上人群仅9.2%完成两剂新冠疫苗接种，但阿博特宣称疫苗接种和检测状况改善意味着正常生活可以恢复。

不少得州人欢迎解禁，称戴口罩是个人选择。石油工人罗恩·马特说，“没必要强制”戴口罩，“让人们自己决定”。

得州休斯敦市市长、民主党人西尔维斯特·特纳谴责阿博特的决定“令人失望、沮丧”。“每当我们开始朝正确方向前进时，州长就介入并让我们倒退。”

密西西比州同样取消口罩令，解除对商业运营的防疫限制。被问及如何看待拜登痛批解禁时，共和党籍州长泰特·里夫斯告诉福克斯新闻频道：“我们州不再有卫生保健危机。”（陈丹）（新华社专特稿）

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